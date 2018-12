SESAU abre edital para residência médica em medicina da família e psiquiatria com bolsa acima de R$6 mil

EDITAL

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) torna pública a abertura de edital com oito vagas de residência médica, sendo seis para residência de medicina de família e comunidade duas vagas para residência em psiquiatria. O Processo de Seleção será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, elaborado de conformidade com os ditames da Legislação federal pertinente, bem como demais instruções normativas expedidas pela CNRM.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet através do link: https://goo.gl/forms/tG1laM1tiNnxfGbH2 e o edital completo está disponível para download no seguinte endereço: http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/downloads/edital-do-processo-de-selecao-para-residencia-medica-2019/. O período de inscrição é de 17 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019.

Estará apto a participar do processo de seleção o candidato que já houver concluído o curso de Medicina fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério de Educação e já houver solicitado o registro no Conselho Federal de Medicina.

Serão ofertadas 06 vagas para residência de medicina de família e comunidade e 02 vagas para residência em psiquiatria, que serão preenchidas na dependência da ordem de classificação dos candidatos

ETAPAS

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no link acima.

Na sequência o candidato irá receber a guia de arrecadação SEFIN para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

A SESAU não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.

Será divulgado no dia 28/01/2019, no site http://www.campogrande.ms.gov/sesau as inscrições que forem homologadas e o local da aplicação da prova objetiva.

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

A oferta da residência em medicina da família e comunidade faz parte do processo de reestruturação e fortalecimento da Atenção Primária, tendo como “case de sucesso” o atendimento da Clínica da Família.

A atenção básica e saúde da família tem condições de resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população, daí a necessidade de ampliar as competências adquiridas na graduação. Através do programa de residência de medicina de família.

A equipe médica terá amplas condições de aprimorar e aperfeiçoar o cuidado resolutivo com as pessoas, famílias e comunidade.

O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade ofertado pela própria SESAU é um exemplo desse investimento nas equipes para que possamos atingir o mais alto nível de qualidade do sistema único de saúde.

PSQUIATRIA

A residência em Psiquiatria tem como meta formar um profissional capacitado de forma global para lidar com o adoecimento psíquico da população. Tendo nos dispositivos da RAPS seu campo de formação e atuação. Campo Grande conta com uma RAPS fortalecida com diferentes dispositivos e com avanços significativos nos últimos anos. A parceria com a UEMS desta residência possibilita formar profissionais especialistas sensíveis as necessidades do SUS e proporcionar uma formação teórico-prática moderna, diversificada e centrada na necessidade das pessoas.