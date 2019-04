SES realiza “Atualização em Manejo Clínico da dengue e febre do Chikungunya e controle vetorial do Aedes Aegypti”

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (ESP-MS), realiza em 15 de abril, a partir das 8h, o evento “Atualização em Manejo Clínico da dengue e febre do Chikungunya e controle vetorial do Aedes Aegypti”. O encontro contará com a presença do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, além de palestras com especialistas e pesquisadores de Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O pesquisador da Fiocruz e líder do World Mosquito Program (WMP) no Brasil, Luciano Moreira, realizará a palestra sobre a utilização do mosquito infectado com Wolbachia em atividade piloto em municípios acima de 500 mil habitantes. Também será realizada a palestra sobre manejo de dengue em adultos, pelo doutor da Rivaldo Venâncio (Fiocruz/UFMS). Em seguida o tema será manejo de dengue em crianças pela médica infectologista Márcia Maria Ferrairo Janini Dal Fabbro.

A médica infectologista Melissa Falcão fará palestra sobre experiência do município de Feira de Santana no manejo de arboviroses. Em seguida André Siqueira fará apresentação da REPLICK, Rede de Pesquisa Clínica Aplicada em Chikungunya Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas.

A programação também terá as palestras “Monitoramento de vetores com ovitrampas e o controle vetorial de arboviroeses” e “Estratégias inovadoras para combate ao vetor em municípios”. Também será realizada o lançamento da Frente Parlamentar Estadual de Enfrentamento à Trípice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika.

O evento ocorrerá na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, na Avenida Filinto Muller, 1.480 em Campo Grande.

As inscrições de servidores e parceiros podem ser feitas neste link.

Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação. Foto: Ministério da Saúde.