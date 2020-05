SES prorroga validade de receitas para retirar medicamentos na Casa da Saúde

Receitas médicas dos medicamentos disponibilizados pela Casa da Saúde, terão seu prazo de validade prorrogado por 60 dias - Foto: SECOM GOV MS

Receitas médicas dos medicamentos disponibilizados pela Casa da Saúde, terão seu prazo de validade prorrogado por 60 dias. A medida, adotada pela Secretaria de Estado de Saúde, visa evitar aglomerações e a propagação do Coronavírus. Também foi prorrogado o modelo adotado para atendimento dos pacientes.

Os medicamentos podem ser dispensados para pessoas autorizadas, mediante apresentação da cópia do documento pessoal com foto e de declaração assinada pelo paciente ou responsável legal. No caso de impossibilidade de apresentação, pelo paciente com laudo vigente, de receita de medicamento controlado, em razão de suspensão ou restrição de atendimento ambulatorial, a Secretaria poderá designar médico para atendimento do paciente em caráter excepcional. Os casos omissos serão avaliados individualmente.

Os medicamentos não controlados poderão ser dispensados para tempo maior que 30 dias dependendo da vigência do laudo e do estoque disponível.

A Casa da Saúde tem uma estrutura montada na área externa para que os pacientes possam aguardar o atendimento de forma a evitar aglomeração na área interna do prédio. Tendas e cadeiras foram instaladas com o espaçamento superior a 1 (um) metro entre as pessoas.