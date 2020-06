SES modifica apresentação de número de leitos e de taxa de ocupação

Durante a transmissão ao vivo, Resende fez um novo apelo para que a população mantenha o isolamento social, o uso de máscaras, o distanciamento e as medidas de higiene para a contenção. - Foto: Divulgação

Para garantir uma maior transparência em relação ao número de leitos no Sistema Único de Saúde, referente ao tratamento do coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde modificou o formato da apresentação desses dados no Boletim Epidemiológico divulgado diariamente pela instituição.

O anúncio foi feito pelo secretário e pela secretária-adjunta, Geraldo Resende e Christine Maymone, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, desta quarta-feira (03). As mudanças trazem informações sobre os casos hospitalizados e sobre a taxa de ocupação.

“Primeiro apresentamos os casos hospitalizados por macrorregião, uma nova análise. A outra é sobre a ocupação dos leitos, com a soma de todos os casos suspeitos, que precisaram internar e aguardam o resultado do exame, e todos os casos confirmados, dividindo pelo número de leitos do SUS”, explicou Christinne.

Alerta

Durante a transmissão ao vivo, Resende fez um novo apelo para que a população mantenha o isolamento social, o uso de máscaras, o distanciamento e as medidas de higiene para a contenção. O secretário destacou a preocupação com a região de Dourados.

“Dos dez municípios com maior número de casos, seis estão na região de Dourados, três na região Sudoeste e em Três Lagoas”, reforçou.

O vídeo completo com informações sobre o coronavírus pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul.

Live

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.