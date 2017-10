Ciclo de palestras sobre prevenção a doenças masculinas acontecerá em todo Estado

Só em 2015, foram registradas 223 mortes por câncer de próstata em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Ministério da Saúde - Reprodução

Nesta quarta-feira (1º), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza a abertura da campanha de conscientização da sociedade, em especial dos homens, sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata – Novembro Azul. A solenidade acontece às 9h, no saguão da SES, e terá a presença do secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, e o do secretario de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela.

A SES já deu início às ações de prevenção e um ciclo de palestras sobre a doença já começou. Aproveitando a Semana do Servidor, o coordenador da Urologia, da SES, o médico Nelson Trad Filho, esteve na quarta-feira (25) no Ministério Público Estadual (MPE) para falar sobre os cuidados da saúde do homem e o diagnóstico precoce.

Várias outras instituições fazem parte do cronograma de palestres, tanto na Capital, quanto no interior, como em Ponta Porã, Camapuã, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Dourados e Bodoquena.

Dados

Só em 2015, foram registradas 223 mortes por câncer de próstata em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Ministério da Saúde. Neste mesmo ano, a doença fez mais vítimas fatais na faixa etária entre 80 anos ou mais. No entanto, o número de mortes também foi expressivo em homens com idade entre 70 e 79 anos (79 óbitos) e 60 e 69 anos (33 óbitos). Já entre homens com 50 e 59 anos foram registradas nove mortes.

Apesar dos números, a doença tem cura e por isso a prevenção tem tanta importância, garantindo o diagnóstico precoce.

Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES)