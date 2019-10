SES e Sesau realizam o ‘I Seminário Regional de Saúde Bucal’ nesta segunda-feira

A de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizam o “I Seminário Regional de Saúde Bucal” nos dias 21 e 22 de Outubro de 2019 para os os Cirurgiões Dentistas da Rede Pública de Campo Grande - Foto: Divulgação

A de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizam o “I Seminário Regional de Saúde Bucal” nos dias 21 e 22 de Outubro de 2019 para os os Cirurgiões Dentistas da Rede Pública de Campo Grande. O evento acontecerá no auditório da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser.

O encontro tem abertura oficial às 8h desta segunda-feira (21) e segue com apalestra da apoiadora técnica da Coordenação Saúde Bucal do Ministério da Saúde Ana Beatriz de Souza Paes com o tema “Otimização do serviço de Saúde Bucal na Atenção Primária“. Em seguida a Professora Doutora da UFMS Adélia Delfina da Motta Silva Correia se apresenta com o tema “Revisando a Atenção à Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família”. Marcelo Riquelme falará sobre “Experiência exitosa do consultório de rua”.

O Coordenador da Comissão da Políticas Públicas – Coordenador da Comissão de Políticas Públicas do CFO, Guilherme Graziani, apresentará a Rede de Atenção a Saúde Bucal do Paraná. O secretário de Saúde de Rio Verde, José Odorico Almeida, dará palestra sobre a experiência do “Projeto Pantanal, Saúde em Ação”.

O doutor José Luciano Pimenta Couto de Fortaleza fará apresentação sobre Urgências na Odontopediatria. Em seguida será dada a palestra “Urgências odontológicas: Disfunção Têmporo Mandibular”, apresentada pela doutora Daiselene Baena Castilho.