SES apresenta lista com recursos federais liberados aos municípios do Estado

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, apresentou neste sábado (23.05) a lista dos municípios que receberão os recursos federais liberados para o tratamento de pacientes contaminados pela covid-19.

As informações foram apresentadas pelo secretário durante a transmissão ao vivo das redes sociais oficiais do Governo do Estado. O auxílio financeiro emergencial, de R$ 2 bilhões, refere-se à portaria número 1.393, publicada no Diário Oficial da União, do dia 21 de maio, e é destinado às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos constantes nos Planos de Contingências dos Estados.

A primeira parcela no montante total de R$ 340 milhões para estabelecimentos de saúde será distribuída entre 42 hospitais em 34 municípios de MS. Já a 2ª parcela no montante total de R$ 1,66 bilhão, será transferida em até 7 dias, contados da data de publicação desta Portaria.

Para Resende, esse auxílio chega em momento oportuno: “A divulgação é importante assim como a participação do Congresso Nacional em investimentos que possibilitam o atendimento mais adequado”.

Veja a lista dos recursos por município, clique aqui.

O vídeo completo com informações sobre as plataformas de inserção de dados pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul.

Live

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.