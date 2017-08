Servidores elogiam iniciativa do Governo do Estado com palestra educativa sobre alimentação saudável

Campo Grande (MS) – A manhã de quinta-feira (10) foi de muito aprendizado para servidores de diversos órgãos do poder executivo estadual que participaram da palestra “Alimentação saúdavel e os segredos para a longevidade” com a nutricionista Simone Caccia. Além de elencar os pilares necessários para uma vida saudável, a palestrante apontou os principais vilões da indústria alimentícia, e orientou servidores respondendo atentamente cada pergunta. “Somos o reflexo das nossas atitudes. Precisamos focar no poder da superação, todo mundo é capaz! E não é dieta, é reeducação alimentar” destacou Simone que é especialista em nutrição clínica e esportiva.

Com o bloquinho em mãos para anotar os pontos mais importantes da palestra, a psicóloga Michele Abdo parabenizou o Governo do Estado pelas ações educativas. “É sempre bom ouvir um profissional, ainda mais quando ele traz orientações importantes que muitas vezes a gente não tem. Fiz muitas anotações, que vou levar para meu dia a dia. Manter hábitos saudáveis é a garantia do nosso bem estar” avaliou a servidora da SAD.

Mesmo sendo colega de profissão da palestrante, Eliete Soares, apontou a importância do aprendizado. “Também sou nutricionista, mas fiz questão de prestigiar minha colega. Por mais que a gente seja da área, sempre temos algo a aprender. Pois é exatamente esse compartilhamento de informações que nos enriquece. Palestra excelente. E a iniciativa da secretaria também” ressaltou a servidora da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Com formação em nutrição, a Sargento da Polícia Militar, Tahyane Siles Cunha Brandão, apontou a importância da iniciativa. “Acho que todo servidor público deveria ter essa experiência. Como ela falou sobre a questão da prevenção, é essencial, porque tratar depois fica mais difícil. Seria interessante manter iniciativas como essa, voltadas para o servidor” elogiou Tahyane.

Titular da secretaria responsável por promover a qualidade de vida do servidor público do Estado, o secretário Carlos Alberto de Assis aproveitou para convidar os servidores para a 7º edição da Caminhada do Servidor. “Estamos trabalhando iniciativas que tragam informações importantes para o nosso servidor para que ele desenvolva hábitos saudáveis que efetivamente gerem reflexos na sua qualidade de vida. Aproveito para convidar todos vocês para a Caminhada do Servidor, que será dia 26 de agosto, a partir das 8h, com ponto de partida em frente à Governadoria” finalizou.

A ação promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp) contou com a participação de aproximadamente 200 servidores, que ao final da palestra participaram do sorteio de prêmios.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

