Servidores da Sesau recebem capacitação em programa do Ministério da Saúde

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) participam nesta semana de cursos de especialização oferecidos pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, em parceria com o Ministério da Saúde. A capacitação faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS).

A aula inaugural foi transmitida por meio de videoconferência para todas as cidades que integram essa nova etapa do programa e aconteceu nesta quarta-feira, dia 22, no Auditório Multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Na cerimônia de abertura, a secretária adjunta da Sesau, Andressa de Lucca Bento, representou a pasta e deu boas vindas aos participantes. “Nós sabemos que a saúde é composta de diversos recursos, equipamentos e estruturas, mas o principal é o recurso humano. Por isso, precisamos capacitar e orientar os profissionais para melhor atender a população”, disse ela.

Todos os cursos são voltados para profissionais que atuam diretamente na saúde pública. Foram oferecidas especializações em vigilância em saúde, qualidade e segurança no cuidado ao paciente, políticas públicas informadas por evidências e gestão de emergência em saúde pública.

Os cursos possuem carga horária de 360 e horas e são ministrados com atividades presenciais e à distância e buscam atender as necessidades atuais do SUS, como melhoria na eficiência na área de gestão, ou na melhoria da qualidade e segurança no atendimento do paciente.

Sobre o Proadi-SUS

Criado em 2009, o PROADI-SUS é resultado de uma parceria do Ministério da Saúde (MS) e as entidades de saúde portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE) e de Reconhecida Excelência. O Programa é regulamentado pela Lei Federal nº 12.101. As ações do Hospital Sírio-Libanês se enquadram neste programa e têm a aprovação e o monitoramento do Ministério da Saúde. São projetos focados em assistência, ensino e pesquisa e englobam estudos de avaliação, incorporação de tecnologias e capacitação de recursos humanos.

