Servidores da SAD aderem ao Outubro Rosa em ação que destaca a importância do diagnóstico precoce

Internacionalmente conhecida como Outubro Rosa, a campanha que conscientiza homens e mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do Câncer de Mama foi lançada na Secretaria de Estado Administração e Desburocratização (SAD), na manhã desta quarta-feira (4.10) com a participação de aproximadamente 150 servidores da pasta e vinculadas.

Em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a ação contou com uma mini palestra do especialista em cirurgia oncológica, Drº Eric Rulli Meneses, que apresentou dados estatísticos e apontou a importância da prevenção e diagnóstico precoce.

“Um grande problema de maneira geral, é que nos estágios iniciais até em alguns casos avançados, não há dor alguma. Então a paciente sente o caroço, mas como não sente dor, ela não procura o médico. O rastreamento e a detecção precoce fazem toda diferença, porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico maiores as chances de cura” apontou Eric.

De acordo com o médico especialista que possui um site com orientações e esclarecimentos sobre a doença, no Brasil são diagnosticados quase 60 mil novos casos de câncer de mama por ano, sendo que só no ano passado foram registradas 14 mil mortes pela doença. Segundo ele, os homens também podem desenvolver câncer de mama, porém, com frequência menor.

Com 54 anos, a servidora Magda Nantes afirma estar com os exames em dia mas que ações preventivas sempre trazem um aprendizado a mais. “Ação muito importante, parar uma horinha para assistir uma palestra como essa que traz informações que, muitas vezes, a gente não sabe sobre o câncer de mama. É importante para alertar que a gente precisa fazer o autoexame sempre, no meu caso fazer a mamografia uma vez ao ano, e buscar atendimento e tratamento se for o caso” destacou.

Titular da pasta que cuida da vida funcional dos servidores, o secretario de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância do cuidado com a saúde do servidor. “Quando chegamos em 2015 procuramos ir além de fazer folha de pagamento, mas sim de levar essa cultura de cuidar da saúde e do bem estar do nosso servidor, através de uma Coordenadoria Especial de Politicas de Gestão de Pessoas, responsável por promover ações educativas, de saúde e de bem estar para o nosso servidor” pontuou.

Mesmo sendo homem, o servidor Willian Cruz fez questão de colocar o laço símbolo da campanha, e deu destaque a relevância da palestra para os servidores. “É muito importante à ação, não só para as mulheres, mas para os homens que são casados, ou até os que não são, mas tem mãe e irmãs. A partir das informações que tivemos aqui com o médico especialista, podemos chegar em casa e incentivar e alertar nossas esposas sobre a importância do autoexame e da consulta anual” destacou.

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Magda Braz, anunciou que durante todo o mês de outubro, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, estará realizando exames de mamografia em mulheres acima dos 40 anos gratuitamente e sem necessidade de agendamento prévio. Segundo ela, o atendimento será de 7h30 as 15h de segunda a sexta-feira. O Hospital do Câncer fica na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 1053 no centro de Campo Grande.

Mundialmente conhecido como mês da prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa visa conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce que pode ser feito através de uma verificação simples da própria mulher, através do autoexame.

A ação da SAD, através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer levará orientação profissional de prevenção à saúde da mulher a diversos órgãos estaduais durante todo o mês.

