Serviços e shows marcam Outubro Rosa e Novembro Azul no sábado

Santa Casa de Campo Grande realiza, no próximo sábado (28), durante todo o dia, um grande evento em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Com o objetivo de oferecer ao público orientações da importância do diagnóstico precoce por meio dos exames periódicos e preventivos, a Santa Casa de Campo Grande realiza, no próximo sábado (28), um grande evento em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul. Os meses reforçam a prevenção ao câncer de mama, colo de útero e próstata.

O evento terá início às 8h30 com a abertura oficial da Banda da Polícia Militar. Às 9h30 haverá uma apresentação artística de zumba. Em seguida, às 10h, a dupla sertaneja, Kid e Kenner, fará um show beneficente para os presentes. Às 10h30, o grupo teatral Curumins fará uma apresentação e o Trio Aoa encerra a programação do período da manhã com um show, às 11h.

No período da tarde, a programação terá início às 14h com o show beneficente do Chicão Castro e, em seguida, Lucas Barros fará sua apresentação. O encerramento será às 16h com a Banda do Exército Brasileiro. O evento acontecerá na rua Eduardo Santos Pereira, em frente ao hospital.

A comunidade presente poderá contar com atendimentos e orientações da Agetran, Detran, Energisa, Águas Guariroba, Procon, Sub-Secretaria da Juventude com orientações sobre o mercado de trabalho, Estácio de Sá com atendimento jurídico e previdenciário, UFMS com atendimento jurídico trabalhista, Uniderp com fisioterapia, orientação postural, medidas, massagem quick, medicina, aferição de pressão arterial e atividade preventiva sobre autoexame de mama, Unigran presente com os cursos de Estética e Educação Física, Secretaria de Políticas para a Mulher com orientação e prevenção ao combate do Câncer de Mama e combate à Violência Doméstica, Caixa Econômica Federal com informações sobre FGTS, PIS e Seguridade Social, Multinutri Danone com distribuição de suplementos nutricionais, BiblioSesc

com uma unidade móvel de biblioteca infantil, Comper Supermercados com distribuição de brindes aos participantes, Rede Feminina de Combate ao Câncer com orientação e distribuição de brindes e Associação Comercial e Industrial com orientações e consultas ao SCPC.