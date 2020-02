Serviços de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis serão ampliados durante Carnaval

Esses serviços também serão ofertados durante o Carnaval, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, e no “enterro dos ossos”, no dia 29 - Foto: Divulgação

Os serviços de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e o combate corpo a corpo, com debates e abordagem dos foliões, serão ampliados no Carnaval desse ano. Pela primeira vez, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará aberto durante a noite para atender à população.

O atendimento especial no CTA já começa nesse sábado (08), com ações pré-carnaval. Na rua, também terão duas equipes volantes noturnas nessas ações, que vão continuar nos dias 09, 15 e 16.

No centro, haverá uma equipe multidisciplinar, composta por um médico para atender à população, realizando testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B, além do oferecimento de Profilaxia Pós-exposição (PEP) e Pré-Exposição (PREP), caso julgado necessário.

Esses serviços também serão ofertados durante o Carnaval, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, e no “enterro dos ossos”, no dia 29. Da mesma forma atuarão as equipes volante, que no primeiro final de semana rodarão a região do Anhanduizinho, Mata do Segredo, Prosa e Bandeira, visitando comércios parceiros e os ensaios das escolas de samba.

No segundo final de semana, serão as regiões do Indubrasil, Lagoa, Centro e sul da cidade que receberão as equipes volantes de combate a ISTs. A previsão é que, nos nove dias de ação, sejam entregues mais de 150 mil preservativos.

Durante a folia e no enterro dos ossos, acontecerão blitzes na esquina da rua Rio Grande do Sul com a Afonso Pena, além de corpo a corpo no carnaval de popular, blocos de rua e no desfile das escolas de samba.