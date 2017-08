Serviço de odontologia do Sesc proporciona saúde e qualidade de vida aos pacientes

O serviço de Odontologia do Sesc oferece uma ampla gama de tratamentos que proporcionam saúde e qualidade de vida aos pacientes. Dentre eles, está a reabilitação oral com técnicas que possibilitam reconstruir sorrisos, com destaque para o implante dentário, que proporciona o melhor resultado estético.



A intervenção é direcionada a pacientes que perderam um ou mais dentes no decorrer de suas vidas, independente do motivo. “Além de restabelecer a estética, a reabilitação oral devolve ao cliente a sua capacidade mastigatória e fonética, muitas vezes comprometidas pela falta dos dentes”, explica o assessor em Saúde do Sesc, Flávio Queiroz.



Primeiro o paciente realiza uma mini cirurgia para instalação de um implante, que é um pino de titânio inserido no osso para substituir a raiz de um dente perdido, procedimento simples e seguro. Após o período de cicatrização e integração do pino com osso, o paciente passa então para a fase protética, em que o dente é confeccionado e fixado no implante, resultando em uma estética natural.



Flávio explica que os protocolos são próteses totais confeccionadas em acrílico e parafusadas sobre os implantes previamente instalados. “Diferentemente das dentaduras, que não tem tanta retenção e estabilidade, as próteses do tipo protocolo são fixadas, podendo ser removidas apenas pelo dentista, se houver necessidade. Sem sombra de dúvida são a melhor forma de repor os dentes para os pacientes que já perderam todos eles”.

Outras opções de reabilitação oral são:



Prótese Fixa – São dentes artificiais confeccionados sobre as raízes remanescentes de dentes naturais, podendo ser únicas ou de múltiplos dentes. Para isso, são realizados moldes da boca e os dentes são confeccionados em cerâmica ou zircônia, que são materiais com excelente estética, proporcionando um resultado natural ao sorriso. São cimentadas de forma definitiva sobre as raízes dos dentes.

Prótese Removível – São próteses que podem ser removidas de acordo com a vontade do paciente, o que facilita a higienização. São indicadas para pacientes que perderam alguns dentes (prótese parcial removível) ou todos os dentes (prótese total).

As parciais são confeccionadas sobre uma armação metálica que, quando inserida na boca, abraça os dentes naturais dando estabilidade e retenção. O resultado estético, porém, fica comprometido uma vez que os grampos da armação metálica podem ficar expostos.



Já as próte1619ses totais, conhecidas como dentaduras, são confeccionadas em acrílico que imita a coloração da gengiva e dos dentes e quando inseridas na boca, ficam estabilizadas na com a ajuda da saliva e do contato desse acrílico com as mucosas. Esteticamente permitem um resultado bastante natural, mas são desconfortáveis, requerendo esforço do paciente em adaptar-se com elas. Por muitas décadas as dentaduras foram a única opção para pacientes com perdas totais de dentes.

Serviço - O Sesc oferece um serviço completo para tratamento odontológico com equipe multidisciplinar, equipamentos de última geração e horários de atendimento diferenciados de forma a atender a clientela comerciária em seu contra turno. O Sesc Saúde fica na Rua Marte, 138 - Alto Sumaré, informações pelo telefone (67) 3311-4300



