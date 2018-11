Senador eleito ministra palestra no Hospital Regional

Há mais de dois anos, Nelsinho Trad vem percorrendo os municípios pelo Programa Caravana da Saúde com atendimentos e conscientização sobre os riscos do câncer de próstata pelo interior e, neste mês, do Novembro Azul - Divulgação



Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, o senador eleito, coordenador de Urologia da Secretaria de Estado de Saúde e médico Nelsinho Trad, ministrou na manhã desta terça-feira (27/11) palestra sobre a Saúde do Homem no saguão do Hospital Regional. Mais de 60 pessoas, parentes de pacientes de funcionários, participaram do evento. Entre elas: o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra. “Eu agradeço ao secretário e à Larissa Castilho que me fizeram esse convite, tenho compromisso hoje em Brasília, mas fiz questão de participar deste evento, porque prevenção, para mim, é prioridade”, disse o senador eleito.

Há mais de dois anos, Nelsinho Trad vem percorrendo os municípios pelo Programa Caravana da Saúde com atendimentos e conscientização sobre os riscos do câncer de próstata pelo interior e, neste mês, do Novembro Azul, ele vem divulgando informações por veículos de comunicação e eventos públicos. “O homem e a mulher precisam estar atentos, se tem um caso na família que já teve câncer de próstata, os homens dessa família devem começar a fazer o exame preventivo aos 40 anos”, orientou.

Descontraído, o senador eleito explica todos os detalhes sobre a doença e tenta reduzir o preconceito sobre o toque retal. “As mulheres sofrem muito mais para fazer o preventivo, os homens reclamam, mas é muito rápido o exame. E, são elas quem levam os maridos aos consultórios. Por isso, gosto de falar ao público feminino sobre o câncer de próstata”, comparou.

Após a palestra, Nelsinho Trad viajou para Brasília e participará na noite de hoje de evento da Embaixada Libanesa para comemorar o 75º Aniversário de Independência do Líbano. Amanhã e sexta-feira, o senador eleito estará atendendo a convocação do Senado para receber orientações sobre o regimento e normas parlamentares. No próximo dia 14 de dezembro, Nelsinho Trad será empossado senador pelo Tribunal Regional Eleitoral e, em 1 de fevereiro, tomará posse no Senado em Brasília.