Seminário vai discutir funcionamento das unidades de saúde da zona rural

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, por meio da Coordenação da Rede de Atenção Básica (CRAB) e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest Regional Campo Grande – MS), realiza nesta quarta-feira (06) o 1º Seminário das Unidades Rurais de Saúde, com o tema: “Compartilhamento das Práticas Assistenciais para a Atenção Integral à Saúde da População do Campo”. O evento acontece no Auditório Instituto Histórico e Geográfico (Esplanada dos Ferroviários) das 8h às 16h. O evento é restrito aos profissionais de saúde das unidades rurais.

O seminário tem como objetivo dar visibilidade ao resultado da construção conjunta e dialógica com o propósito de trabalhar as Políticas de Saúde das Populações do Campo, do Homem e Saúde do Trabalhador nas quatro unidades de saúde rurais: UBSF Aguão, UBSF Três Barras, UBSF Rochedinho e UBSF Anhandui.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelas áreas técnicas da Equidade em Saúde, Saúde do Homem e Promoção à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora por meio de apoio matricial institucional, técnico e pedagógico às equipes das unidades, por meio de oficinas realizadas em cada unidade de saúde rural com as respectivas equipes.

As oficinas tiveram o objetivo qualificar o olhar e apoiar os profissionais para que reconheçam as especificidades dessa população quanto às suas condições de vida e trabalho e os condicionantes e determinantes sociais que incidem no seu processo de saúde-doença.

Os trabalhos realizados nas quatro unidades de saúde rurais serão apresentados neste evento e é dividido em quatro eixos: acesso das populações do campo e da floresta na atenção básica; ações de promoção e vigilância em saúde às populações do campo e da floresta; educação permanente e educação popular em saúde com foco nas populações do campo e da floresta; e, monitoramento e avaliação do acesso às ações e serviços de saúde às populações do campo e da floresta.

As equipes das unidades de saúde rurais estarão presentes, diretores de Distritos Sanitários, representantes da CRAB, Vigilância em Saúde, do Cartão SUS, do CEREST e convidados.

Veja Também

Comentários