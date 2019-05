Seminário sobre Sexualidade Humana acontece a partir de amanhã na Capital

A partir desta sexta-feira (3), o Instituto São José irá sediar um seminário sobre sexualidade humana. O evento irá abordar assuntos envolvendo as diferenças de gênero, subjetividade, relações, experiência da sexualidade, diferenças entre homem e mulher e o questionamento particular no tema da virilidade e do mundo confuso que a envolve, tanto do ponto de vista do homem como do da mulher. O evento é aberto ao publico que esteja interessado no conhecimento dos fundamentos da sexualidade humana.

Serviço:

Data: 3 a 5 de maio

Horário: Sexta – 13h as 18h / Sábado – 8h ás 18h / Domingo – 8h as 12h

Local: Instituto São José – Dr. Arthur Jorge, 1762

Valores: R$ 650,00 a vista até 30/04

R$ 730,00 em 2x

*Com desconto especial para casais

* A vaga será confirmada mediante pagamento da primeira parcela

Informações: 99922-8758 (Viki) / 99897-7523 (Taís)