Seminário debate saúde mental no trabalho até quinta-feira

Campo Grande (MS) – A Superintendência Geral de Vigilância em Saúde através do Centro de Referencia e Saúde do Trabalho realiza a partir desta terça-feira (12.9) até quinta-feira (14.9) o Seminário de Saúde Mental no Trabalho. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e debaterá os transtornos mentais relacionados ao trabalho, os conceitos gerais da saúde mental no trabalho e o processo de saúde e adoecimento dos servidores públicos da saúde, segurança e educação.

O evento é alusivo às ações do Setembro Amarelo, promovendo uma reflexão aos gestores, profissionais de saúde e público em geral sobre os riscos aos quais estão expostos com apresentação de alternativas para a redução ou eliminação dos mesmos e promoção da melhoria da qualidade de vida no trabalho.

O seminário conta com a parceria das Secretarias de Estado de Saúde (SES), de Educação (SED) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Entre as palestras estão temas como: a responsabilidade sobre a saúde mental do trabalhador, depressão e trabalho, políticas sobre drogas, distúrbios do sono e acidentes de trabalho, síndrome de Burnout e outros.

