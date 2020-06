Semana do Leite em MS será toda virtual com lives sertanejas e de culinária

Antes mesmo do início oficial da campanha, o grupo já arrecadou e entregou 12 potes (280 gramas) de doce de leite para o Asilo São João Bosco e 60 litros de leite para suplementação dos animais em realibitação no CRAS da capital - Foto: Divulgação

A tradicional ‘Semana do Leite’ realizada anualmente em Mato Grosso do Sul com campanha de doação e estímulo ao consumo de produtos lácteos regionais este ano ganhou novo formato devido a Pandemia da Covid-19.

Com uma programação virtual, do dia 31 de maio até o dia 06 de junho, os organizadores esperam arrecadar 20 toneladas de produtos lácteos, ampliar o consumo em 50% e atender um número ainda maior de entidades com as doações. Neste período os preços serão diferenciados.

Segundo Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, instituição que encabeça a campanha, estão previstas ações de arrecadação de lácteos nas Redes de supermercados Comper, realização de lives sertanejas e culinárias, cursos on-line ministrados conjuntamente por técnicos da Agraer e do Senar e peças publicitárias.

“É um momento em que não podemos parar e, para dar continuidade a ações de tamanha importância, como essa da Semana do Leite, nós nos reinventamos”. Explicou o Secretário ao comentar a novidade de realizar lives sertanejas e culinárias nas plataformas oficiais da Secretaria.

São parceiras na Campanha da Semana do Leite em Mato Grosso do Sul, além da Semagro, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite (CSCPL/MS), o Núcleo de Criadores de Girolando no MS, Sebrae, Laticínios Burity, Laticínios Rio Pardo, Laticínios Anhanduí, #Bebamaisleite, Adecoagro, Alemão Conveniências, Sindicato dos Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems), Frente Parlamentar do Leite da Assembleia de MS, Sindicato Rural de Campo Grande, Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Federação da Agricultura de MS (Famasul/SENAR), Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), Associação Sul-matogrossense de Suinocultores (ASUMAS), Associação Novilho Precoce MS e Real H – Nutrição e Saúde Animal.

Antes mesmo do início oficial da campanha, o grupo já arrecadou e entregou 12 potes (280 gramas) de doce de leite para o Asilo São João Bosco e 60 litros de leite para suplementação dos animais em realibitação no CRAS da capital

PROGRAMAÇÃO – “SEMANA DO LEITE 2020”