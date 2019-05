Semana da Enfermagem 2019 acontece de 14 a 17 em Campo Grande

A Semana de Enfermagem 2019 da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) acontece de 14 a 17 de maio, de 08h às 16h, no auditório da Escola Técnica do SUS (ETSUS), localizado na Avenida senador Filinto Muler, 1480 – Jardim Parati. O tema deste ano é “Enfermagem forte: É essencial se empoderar!”.

O objetivo é congregar profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede própria, hospitais públicos e privados, instituições de ensino técnico e superior em enfermagem e proporcionar o aprimoramento dos conhecimentos reforçando os valores e diretrizes assistenciais.

Além de se atualizarem em relação à prática profissional, o evento é uma oportunidade de compartilhar informações sobre as ferramentas básicas da enfermagem: prontuário eletrônico, humanização e habilidades esperadas.

A Semana da Enfermagem é também um momento para celebrar o Dia Mundial do Enfermeiro. A data homenageia o nascimento da britânica Florence Nightingale uma pioneira da enfermagem moderna, que nasceu em 12 de maio de 1820.

O encontro conta com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem do Município de Campo Grande (Sinte-PMCG), da Associação dos Enfermeiros de Campo Grande (AECGR) e da SESAU.

Programação:

? TERÇA-FEIRA – 14/05/2019 – MATUTINO

07:30H – ACOLHIMENTO/CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES

08:00H – ABERTURA

08:30H – ENTREGA DAS PLACAS DE HONRA AO MÉRITO

HOMENAGEM AOS SERVIDORES “IN MEMORIAN”

09:00H – PSICOLOGO COACH RONILSON GUERREIRO

PALESTRA COM O TEMA: “QUAL O SEU SUPER-HEROI?”

Esp. Melhoria em Qualidade de Vida da População. Referência em palestras nas áreas: motivacional, comportamental e organizacional.

10:00H – COFFEE BREAK

10:20H – SORTEIO

11:00H – INTERVALO/ALMOÇO

?TERÇA-FEIRA – 14/05/2019 – VESPERTINO

13:00H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

14:00H – ENTREGA DAS PLACAS DE HONRA AO MÉRITO

HOMENAGEM AOS SERVIDORES “IN MEMORIAN”

14:20H – PSICOLOGO COACH RONILSON GUERREIRO

PALESTRA COM O TEMA: “QUAL O SEU SUPER-HEROI?”

Esp. Melhoria em Qualidade de Vida da População. Referência em palestras nas áreas: motivacional, comportamental e organizacional.

15:20H – COFFEE BREAK

15:40H – SORTEIO

16:00H – ENCERRAMENTO

?QUARTA-FEIRA 15/05/2019 – MATUTINO

07:30H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

08:00H – PALESTRA ENF. COACH CARLA FERREIRA

PALESTRA COM O TEMA: “MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA PARA EQUIPES DE SAÚDE” –

Esp. Enfermagem do Trabalho, Esp. Gestão Pública de Organizações da Saúde, MBA em Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas.

09:30H – COFFEE BREAK/INTERVALO

09:45H – PALESTRA ENF. MATEUS VILHALVA DUARTE

PALESTRA COM O TEMA: “SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO

CONFORTO DA SUA CASA”

Esp. Atenção a Saúde Indígena.

10:30H – SORTEIO

11:00H – INTERVALO/ALMOÇO

?QUARTA-FEIRA 15/05/2019 – VESPERTINO

13:00H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

13:30H – ENFERMEIRA COACH CARLA FERREIRA

PALESTRA COM O TEMA: “Motivação e Liderança para Equipes de Saúde”

Esp. Enfermagem do Trabalho, Esp. Gestão Pública de Organizações da Saúde, MBA em Liderança e Coaching na Gestão de

Pessoas.

15:00H – COFFEE BREAK/INTERVALO

15:15H – PALESTRA FISIO. RODRIGO KOCH

PALESTRA COM O TEMA: “SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DA SUA

CASA”

Esp. Terapia Intensiva e Mestre em Saúde e Sociedade – UFMS

16:30H – ENCERRAMENTO

? QUINTA-FEIRA 16/05/2019 – MATUTINO

07:30H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

07:45H – MESA REDONDA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO PÚBLICAS E PRIVADAS

COM O TEMA: “PARTO E SUAS VERTENTES”

ENF. OBST. E NEO.: KAREN MARCELA S. L. LEONE – UNIDERP

ENF. OBST.: MARÍLIA SILVEIRA – HUMAP

ENF. OBST. E NEO: ALICE INÁCIO DE PAULA – INSTITUTO MATERNAR

09:00H – COFFEE BREAK/INTERVALO

09:15H – PALESTRA ADVOGADO DR. MÁRCIO ALMEIDA

COM O TEMA: “REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O IMPACTO PARA ENFERMAGEM”

Esp. Processo Civil e Direito Civil Constitucionalizado

10:30H – SORTEIO

11:00H – INTERVALO/ALMOÇO

? QUINTA-FEIRA 16/05/2019 – VESPERTINO

13:00H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

13:30H – MESA REDONDA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO PÚBLICAS E PRIVADAS

COM O TEMA: “PARTO E SUAS VERTENTES”

ENF. OBST. E NEO.: KAREN MARCELA S. L. LEONE – UNIDERP

ENF. OBST.: MARÍLIA SILVEIRA – HUMAP

ENF. OBST. E NEO: ALICE INÁCIO DE PAULA – INSTITUTO MATERNAR

15:00H – COFFEE BREAK/INTERVALO

15:15H – PALESTRA ADVOGADO DR. MÁRCIO ALMEIDA

COM O TEMA: “REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O IMPACTO PARA ENFERMAGEM”

Esp. Processo Civil e Direito Civil Constitucionalizado.

16:00H – SORTEIO

16:30H – ENCERRAMENTO

?TURMA 16 – SEXTA 17/05/2019 – MATUTINO

07:30H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

08:00H – ENFERMEIRA RENATA GUERREIRO

PALESTRA COM O TEMA: “SEGURANÇA DO PACIENTE”

Esp. Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente e Gerente da Segurança do Paciente

09:00H – COFFEE BREAK/INTERVALO

09:30H – MESA REDONDA COM REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS HOSPITALARES – HUMAP, HRMS E ABCG SANTA CASA

COM O TEMA: “TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM NUCLEOS DE SEGURANÇA DOS PACIENTES”

10:30H – MEGA SORTEIO

11:00H – INTERVALO/ALMOÇO

?TURMA 19 – SEXTA 17/05/2019 – VESPERTINO

13:00H – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES

13:30H – ENFERMEIRA RENATA GUERREIRO

PALESTRA COM O TEMA: “SEGURANÇA DO PACIENTE”

Esp. Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente e Gerente da Segurança do Paciente

14:30H – COFFEE BREAK/INTERVALO

16:00H – SORTEIO

16:30H – ENCERRAMENTO