Sem pânico: último caso de febre amarela urbana em MS foi em 1942

Mato Grosso do Sul tem 80 mil doses estocadas - Foto: André Borges

Apesar dos casos de febre amarela na região Sudeste do País, não há motivo para a população de Mato Grosso do Sul ficar apavorada com relação a Febre Amarela. O último caso urbano da doença em Mato Grosso do Sul foi registrado em 1942. Já o último caso silvestre data de 2015.

“Não há motivo para pânico. Teve aumento da doença na região Sudeste do Brasil, mas não é surto. Precisamos tranquilizar a população. Aqui não temos nenhum registro positivo da doença”, afirmou a superintendente estadual de Vigilância em Saúde, Angela da Cunha Castro Lopes.

A vacinação é recomendada para quem nunca foi imunizado e for viajar para locais com circulação do vírus ou para outros países. Ela explicou que mesmo para quem tomou a vacina há muito tempo, não existe necessidade de reforço, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda, desde 2014, apenas uma dose da vacina.

A frequência da vacinação ainda causa confusão porque somente em abril de 2017 o governo brasileiro decidiu adotar a norma da vacinação única. Antes, a população tomava a vacina a cada dez anos. A imunização é recomendada para maiores de 9 meses e menores de 60 anos.

Doses disponíveis

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão abastecidos com a vacina contra a febre amarela. Além das vacinas distribuídas, a Secretaria de Estado de Saúde possui 80 mil doses em estoque. Angela acredita que a quantidade é suficiente porque grande parte da população já é imunizada.

Por conta desse estoque, Mato Grosso do Sul não precisa implantar a vacina fracionada, ao contrário do que acontece na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Transmissão e sintomas

A doença é transmitida por um mosquito, que pica pessoas e macacos. Os sintomas da doença são febre, dor de cabeça, náusea, icterícia (amarelamento da pele), dores no corpo, calafrio, perda de apetite, olhos amarelados e sangramento.

Em 2017, seis macacos foram encontrados mortos em Mato Grosso do Sul, mas os resultados foram negativos para a doença. Os primatas foram encontrados em Corumbá (2), Dourados (1), Ladário (1) e Campo Grande (2).

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: André Borges/Agência Brasília