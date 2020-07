Segurança Pública traz programa sobre o acesso de servidores à Cassems

O presidente da Caixa de Assistência aos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache - (Foto: Reprodução)

O presidente da Caixa de Assistência aos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, é o novo entrevistado da semana do Segurança em Pauta, programa da TV Assembleia em parceria com a Polícia Civil do Estado.

Desde a transformação da instituição do antigo Previsul na atual Cassems, Ayache explica como o servidor público pode ter acesso ao sistema de saúde, por que deve investir na prevenção de doenças, quais são as ferramentas para saúde, o progresso feito pela Cassems e os projetos futuros.

O programa é apresentado pela investigadora Lucilene Souza e está aberto a sugestões e perguntas dos telespectadores para tirar dúvidas e levar à população informação de qualidade. Esta edição foi ao ar na segunda, às 16h30 no Canal 9 da NET e já está disponível no YouTube Oficial da Casa de Leis clicando aqui.

Reprises também no canal fechado às quartas 7h30, sextas às 14h e domingos às 18h30. Todas as edições também estão disponíveis no site da TV Assembleia por este link.