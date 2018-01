Secretário de Saúde visita interior do Estado para conhecer hospitais e instituições

No sábado (27), Coimbra esteve em Sidrolândia conhecendo o Hospital Beneficente Elmira Silvério Barbosa - Divulgação

O Secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Coimbra, visitou, neste fim de semana, os municípios de Aquidauana, Maracaju, Nova Alvorada e Sidrolândia. A viagem faz parte do cronograma que busca conhecer instituições e hospitais a fim de ouvir as demandas e reconhecer as necessidades de cada local. “Da mesma forma que visitei as instituições e hospitais na Capital, estou fazendo em algumas cidades do interior. Assim podemos ouvir as demandas e fazer um diagnóstico da situação de forma mais próxima”, avaliou Coimbra.

Na sexta-feira (26.1), em Aquidauana, o secretário esteve, juntamente com o prefeito da cidade, Odilon Ribeiro, nas dependências do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde acompanhou os detalhes do funcionamento da unidade. O secretário municipal de Saúde, Eduardo Moraes, e o diretor administrativo do hospital, Joacir Gomes, estiveram presentes. “Esse hospital é um dos mais importantes do Estado, pois atende as cidades-irmãs, Aquidauana e Anastácio, e os municípios da microrregião”, disse Coimbra.

O secretário solicitou ao prefeito uma listagem de equipamentos e instrumentos cirúrgicos que estão em falta no hospital. “Sabemos das dificuldades existentes, mas vamos buscar meios para ampliar essa parceria entre prefeitura e Governo do Estado, buscando fortalecer este importante hospital”.

Ainda na sexta-feira, o secretário foi também a cidade de Miranda onde foram entregues cerca de 200 documentos de identidade para indígenas da Aldeia Cachoeirinha. A entrega foi resultado da ação realizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), em dezembro, que atendeu com serviços sociais e de saúde as aldeias da região de Miranda, como: Cachoeirinha, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Babaçu, Morrinho, Argola e Mãe Terra.

No sábado (27), Coimbra esteve em Sidrolândia conhecendo o Hospital Beneficente Elmira Silvério Barbosa. Acompanharam a visita o vice-prefeito, Wellison Michiutti, o secretário municipal de Saúde, Nélio Paim, o deputado estadual Enelvo Felini, o presidente do hospital, Ademir Camilo, o diretor-clínico, Renato Couto, e a diretora-administrativa, Vanda Camilo.

Em Nova Alvorada do Sul, Coimbra visitou a reforma e ampliação do hospital municipal e participou da posse da presidente do Sindicato Rural, Telma Menezes. Em Maracaju, o secretário acompanhou a agenda do governador Reinaldo Azambuja, que assinou ordem de serviço e inaugurou obras.