Secretário de Saúde realiza entrega de duas unidades de Saúde em Bandeirantes

Bandeirantes (MS) – O secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende entregou neste sábado (23.03) duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) em Bandeirantes. “Nossa gestão tem como prioridade a atenção básica. Os municípios são a porta de entrada do SUS”, disse o secretário.

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que os municípios serão prioridades do Governo Federal. “Vamos aumentar os recursos destinados a atenção básica no Brasil. Os prefeitos são fundamentais para que o Sistema Único de Saúde funcione”, completou.

O prefeito de Bandeirantes, Álvaro Urt, lembrou que a atuação do secretário de Saúde foi fundamental para a realização das obras. “Agradecemos o empenho de Geraldo Resende para que as duas unidades de saúde fossem entregues. O senhor nunca mediu esforços para ajudar os municípios”, destacou.

O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende afirma que as ações que estão sendo desenvolvidas em Bandeirantes fazem parte da estratégia implantada em sua pasta, com total apoio do governador Reinaldo Azambuja: “Melhorando a estrutura nos municípios, teremos condições de implementar a regionalização, que tanto sonhamos”, concluiu.

Uma das Unidades Básicas de Saúde da Família, denominada “Vereador Cido Abdo”, foi construída no Bairro Jardim Nova Bandeirantes, e a outra, “Gedeão Nogueira da Rocha”, vai beneficiar os moradores do Bairro Silvino de Barros e adjacências. A construção dessas unidades foi possível graças à articulação de Geraldo Resende no período em que foi deputado federal junto ao Ministério da Saúde, viabilizadas no Orçamento Geral da União/2013. Cada UBSF demandou um investimento em recursos federais de R$ 408 mil, totalizando R$ 816 mil.

Na ocasião também foi anunciado a ampliação da Unidade Mista “João Carneiro de Mendonça”, resultado de uma emenda individual inserida no Orçamento Geral da União/2017, no valor de R$ 250 mil. A Unidade Mista receberá duas novas salas para depósito, uma sala para arquivo de prontuários, uma despensa e estacionamento coberto para ambulâncias e veículos a Unidade.

Airton Raes Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues