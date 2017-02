Secretário de Saúde presta contas e descreve cenário de 'desorganização total' herdado na Sesau

Em Audiência Pública realizada na tarde desta sexta-feira (24) na Câmara Municipal de Campo Grande, o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, revelou que assumiu a pasta, em janeiro deste ano, e encontrou um cenário de "desorganização total". Ele apresentou a prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2016, contendo as despesas e receitas aplicadas em ações e serviços públicos de saúde.

Na audiência, Vilela revelou que a atual administração herdou uma pasta com dívidas 'importantes', o que, consequentemente, refletiu no atendimento à população. "Recebemos uma administração com um passivo a pagar importante. A gente teve, já no inicio da administração, algumas medidas para tentar de alguma maneira equilibrar as contas ali dentro. Quando você vê a ausência de remédio na farmácia, houve um problema", afirmou.

O cenário, descreve, era de desorganização. Segundo ele, a primeira reunião de trabalho aconteceu ainda no dia 20 de dezembro, quando solicitou aos servidores um diagnóstico completo da pasta.

"Até hoje não consegui cumprir uma agenda. É muito incêndio para apagar, muita demanda, muita coisa para correr atrás. Encontramos uma secretária em uma desorganização total. Financeiro e orçamento não se falavam e isso gera o que acontece hoje. De julho do ano passado em diante, houve problema de pagamento de fornecedores. A Santa Casa estava atrasado o pagamento desde outubro. Havia vários fornecedores em débito. Era uma situação, do ponto de vista financeiro, bastante difícil", revelou.

Vilela ainda afirmou, durante a audiência, que pretende organizar a pasta até julho. Depois, vai traçar metas. "Se Deus quiser, vamos adequar os serviços. Vamos ter que fazer cortes. As últimas gestões pararam o planejamento da saúde. As ações de saúde serão cumpridas de forma que iremos sempre submeter ao Conselho, vamos trabalhar em parceria com a Câmara, com a Controladoria. A partir de julho, vamos colocar metas que iremos implementar", garantiu.

O debate, realizado no Plenário Edroim Reverdito, foi convocado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero, João César Mattogrosso, Junior Longo, Betinho e Dharleng Campos, e também pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Fritz, Dr. Loester, Dr. Antonio Cruz, Enfermeira Cida Amaral e Dr. Livio. Representantes da sociedade civil organizada e do Conselho Municipal de Saúde também participaram da audiência.

Os relatórios encaminhados pela Prefeitura foram entregues às comissões somente na manhã desta sexta-feira. O titular da Sesau afirmou ainda que irá corrigir alguns pontos e reenviá-los à Casa de Leis. Segundo o vereador Fritz, uma nova reunião será marcada para que as comissões permanentes deem um parecer sobre a prestação de contas.

Veja Também

Comentários