Secretário de Saúde confirma valor de repasses para o SUS de Dourados

Campo Grande (MS) – O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende confirmou, nesta quinta-feira (04.03), que o governo do Estado repassou, desde o dia 1º de janeiro deste ano até o dia 28 de março, o valor de R$ 8.444.517,67 para o Município de Dourados.

O montante é relativo a serviços contratualizados e compromissados dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os pagamentos constam repasses relativos a ações e serviços prestados pelo Hospital da Vida, UPA, SAMU, Saúde da Família (PSF), Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, Hospital da Vida, Hospital Universitário (HU), entre outros.

Geraldo explica que, diferente do que setores do Município interpretaram, matérias veiculadas na imprensa douradense e estadual sobre os repasses a Dourados tiveram o objetivo de fazer uma prestação de contas à população acerca dos investimentos do governo do Estado na saúde local e regional.

“Os valores informados refletem a realidade do esforço do governo em atualizar os repasses a todos os municípios de Mato Grosso do Sul. São pagamentos nos quais não estão incluídos os investimentos no Hospital de Cirurgias Eletivas da Grande Dourados e nem os pagamentos de aparelhos que o Estado disponibilizou no Hospital da Vida, na Clínica da Mulher e na UPA”, afirma o secretário Geraldo Resende.

Valores

Do total de R$ 8,44 milhões, somente para o Hospital da Vida foram pagos, no período, R$ 4 milhões. Para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, foi R$ 1 milhão, além de R$ 1,1 milhão para o Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), R$ 350,8 mil para o SAMU e R$ 333,8 mil para pagamento de incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias; além de R$ 306,7 mil para o Programa de Saúde da Família (PSF). O Estado também faz repasses para Assistência Farmacêutica (211,8 mil), apoio financeiro ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Saúde Mental (CAPS), entre outros.

“Desde o começo da atual administração, já foram pagos mais de R$ 275,6 milhões para todos os municípios do Estado, pois colocar em dia os repasses é uma determinação do governado Reinaldo Azambuja, independente de coloração partidária deste ou daquele prefeito. Nosso desafio é, junto com os gestores municipais dos 79 municípios, estruturar a saúde em Mato Grosso do Sul para fazermos a regionalização, e desta forma propiciar atendimento de qualidade o mais próximo possível dos cidadãos”, conclui Geraldo Resende.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).