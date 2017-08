Secretário dá posse aos membros do Comitê Gestor Municipal de Atenção às Urgências

O secretário de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, deu posse, nesta quinta-feira (24), aos novos conselheiros do Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências (CGSMAU) para o Biênio 2017-2019. O comitê instituído pela Resolução/SESAU nº 36, de 05/12/2003, tem por finalidade a discussão e a implementação das correções necessárias a permanente adequação do sistema de atenção integral às urgências, dentro das diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Atenção às Urgências, em suas instâncias de representação institucional. Na ocasião, também foi definida a Mesa Diretora do comitê.

Durante a solenidade de posse, o secretário Marcelo Vilela destacou a importância do CGSMAU como instrumento organizacional a fim de definir diretrizes e subsidiar o atendimento de casos de urgência, além da integração entre os órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), seja na esfera municipal e estadual, além dos Conselhos de Classe, Instituições de Ensino Superior e Prestadores de Serviços de Instituições Privadas, Filantrópicas e Públicas.

“Essa é uma discussão que começou em 2003 e parou em 2015, ou seja, foram 12 anos em que essa construção deixou de acontecer. Agora nós temos que nos organizar e, de forma coletiva, reiniciar este processo. A construção de uma sociedade só acontece desta forma”, disse.

O CGSMAU é constituído por 14 conselheiros titulares e igual número de suplentes indicados pelos respectivos órgãos representados e nomeados pelo Secretário Municipal de Saúde.

O conselho tem a seguinte composição:

I – Representantes dos Gestores do Sistema Único de Saúde

a)Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU

1- Superintendência de Relações Institucionais de Saúde

Titular: Eulálio Arantes Corrêa da Costa

Suplente: Lívea de Souza Martins Brasil Ovelar

2- Gerência de Planejamento do SUS

Titular: Daiane de Oliveira dos Santos

Suplente: Hena Dianna Moreira Lopes da Silva

3- Coordenadoria de Urgência

Titular: Yama Albuquerque Higa

Suplente: Vania Esteves Silva

b) Secretaria de Estado de Saúde – SES

1- Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial

Titular: Rafaela Aparecida Jardim Fernandes

Suplente: Ed Carlo Britto Burgatt

2- Coordenadoria Estadual de Urgências

Titular: Joaquim Miguel Vinha

Suplente: Renata Martins Teixeira

II – Representantes das Corporações

a) Corpo de Bombeiros Militar

Titular: Wagner Antonio Batista Dupin

Suplente: Marcelo Sampaio Ocampos

b) Defesa Civil

Titular: João Sidnei Penrabel

Suplente: Lyderson Oursley Francisco

c) Policia Civil

Titular: Roberto Gurgel de Oliveira Filho

Suplente: Marcio Rogério Faria Custódio

d) Policia Militar

Titular: Augusto Cesar dos Santos

Suplente: Neidy Nunes Barbosa Centurião

e) Policia Rodoviária Federal

Titular: Luiz Carlos de Oliveira

Suplente: Marcelo Amaral Lima

III – Representante do Órgão Municipal

a) Agencia Municipal de Transporte e Trânsito

Titular: Andressa Silva de Oliveira

Suplente: Cristine de Souza

IV – Representantes de Órgãos de Controle Externo

a) Ministério Público Federal

Titular: Pedro Gabriel Siqueira Cardoso

Suplente: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira

b) Ministério Público Estadual

Titular: Filomena Aparecida Depólito Fluminham

Suplente: Carlos Alberto Arguelho

c) Conselho Municipal de Saúde

Titular: Shirlei Santina Gonçalves

Suplente: Sebastião de Campos Arinos Junior

V – Representantes dos Conselhos de Classe

a) Conselho Regional de Medicina

Titular: Alberto Cubel Brull Júnior

Suplente: Juberty Antônio de Souza

a) Conselho Regional de Enfermagem

Titular: Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti

Suplente: Alex Marques Serpa Pinto

VI – Representantes das Instituições de Ensino Superior

a) Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP

Titular: Rodrigo Silva Quadros

Suplente: Hemilene Lucas Mendes

b) Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

Titular: Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida

Suplente: Sebastião Junior Henrique Duarte

VII – Representantes dos Prestadores de Serviços

a) Instituições Privadas Filantrópicas

1- Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa

Titular: Marcos Marinelli Bonilha

Suplente: ***

2- Maternidade Cândido Mariano

Titular: Juliana Aparecida Vasconcelos Leite

Suplente: Fabrícia Rezende de Rezende

3- Hospital São Julião

Titular: Terezinha Alves Mandetta

Suplente: Amilton Fernandes Alvarenga

4- Hospital Nosso Lar

Titular: Aikel Wilson Gazal Junior

Suplente: Antonio de Carvalho Silva

b) Instituições Públicas

1- Hospital Regional Rosa Pedrossian

Titular: Alexandre Frizzo

Suplente: Marielle Alves Corrêa Esgalha

2- Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP

Titular: Roberto Teruya

Suplente: Emerson Bonifácio Custódio

3- Hospital Militar de Área de Campo Grande

Titular: Ana Maria Coelho

Suplente: Carlos Alexandre Golfeto

4- Hospital da Base Aérea de Campo Grande – Esquadrão da Saúde

Titular: João Roberto de Menezes

Suplente: Ludmila Sampaio Sieczko

