Secretaria de Saúde realiza primeira reunião do Centro de Operações sobre novo coronavírus

Durante a primeira reunião foi informado o cenário global do novo coronavírus - Foto: Edemir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta terça-feira (04) a primeira reunião do Centro de Operações de Emergência (COE/MS) referente ao novo coronavírus (nCov-2019), com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. Não foram detectados casos suspeitos no Estado.

A reunião contou com a presença de representantes das áreas técnicas da SES envolvidos na atuação em situações de emergências de saúde. Durante a primeira reunião foi informado o cenário global do novo coronavírus. Também foi destacado que não há casos confirmados do vírus no Brasil.

Também foi reforçado entre os integrantes do COE/MS o fluxo de atendimento de casos suspeitos e foi reapresentada a nota técnica orientando sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A nota já foi enviada aos profissionais de saúde dos 79 municípios e também a todos os serviços de saúde públicos e privados.

O Centro de Operações de Emergência será o responsável pelas informações oficiais referentes a situação do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. As reuniões do COE/MS serão semanais e será divulgado boletim epidemiológico, caso apareçam casos suspeitos do nCov-2019 no Estado.

Durante a reunião também ficou decidido que será feita a adequação do plano de contingência para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que além do novo coronavírus, irá valer para as outras doenças respiratórias. Também será enviado pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre procedimentos referentes a ações na fronteira.