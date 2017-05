Secretaria de saúde nega, mas Salineiro insiste em volta de 3° turno em postos de saúde

O vereador André Salineiro pediu a volta do terceiro turno de trabalho nos postos de saúde e revelou denúncias de falhas no atendimento, na sessão desta terça-feira, dia 16. Para o vereador, a falta do terceiro turno está trazendo diversos transtornos à população. “Os postos estão funcionando com horários de intervalo, como se fossem cartórios, bancos ou outro serviços comuns e não pode ser assim. Esse não é um atendimento humanizado, cidadão”, disse Salineiro ao levantar o assunto em plenário.

Em março, Salineiro solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a volta do terceiro turno, argumentando que seria um benefício, uma vez que possibilita o acesso à saúde às pessoas que não conseguem buscá-la no horário comercial, além do que iria desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que atuam em alta, média e baixa complexidade.

Segundo o vereador, a secretaria respondeu que embora o projeto auxilie no provimento das necessidades assistenciais à população, os intervalos de atendimento não acarretavam em desassistência direta ou total aos usuários, uma vez que a capacidade instalada atendia as necessidades básicas dos usuários.

Salineiro defende o terceiro turno com atendimento até às 21h, através de um remanejamento de servidores. “Ora, eu não creio que hoje estejam sendo atendidas as necessidades básicas da população. Não podemos nos conformar com a situação como está. O papel do vereador é também opinar ações que o Executivo possa fazer, já que somos os representantes direto do povo”, sustentou Salineiro



