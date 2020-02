Saúde monitora nove casos de suspeita de coronavírus em MS

Dos nove casos em investigação, quatro estão no Lacen para a realização de exames preliminares para Influenza e mais oito tipos de vírus respiratórios - Foto: Reuters

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) monitora nove casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) em Mato Grosso do Sul, um em Ponta Porã e oito em Campo Grande. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (28.2).

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas no Estado treze notificações de casos suspeitos coronavírus em Mato Grosso do Sul, uma em Ponta Porã e dez em Campo Grande. Dois casos foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

No primeiro exame realizado pelo Lacen no material coletado, em dois pacientes da Capital foi constatado que estavam com a influenza A, e com isso deixaram de ser considerados casos suspeitos de coronavírus.

Dos nove casos em investigação, quatro estão no Lacen para a realização de exames preliminares para Influenza e mais oito tipos de vírus respiratórios. Cinco já passaram pelo exame de triagem do Lacen e foram enviados para Instituto Adolfo Lutz (IAL) em São Paulo para serem pesquisados outros tipos de vírus respiratórios, incluindo o novo coronavírus (2019-nCOV).

A Secretaria de Estado de Saúde irá publicar o boletim epidemiológico referente as notificações de casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) a cada 48 horas, ficando estabelecido as 17h de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira de cada semana.

Para evitar a proliferação do vírus, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.