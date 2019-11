Secretaria de Saúde disponibiliza R$ 300 mil para compra de três unidades móveis de castração

Cada unidade móvel de castração custa o valor de R$ 100 mil e tem como finalidade evitar o aumento da população canina e felina - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou R$ 300 mil para a compra de três unidades Móveis de Esterilização de Animais (castramóvel) para os municípios de Terenos, Sonora e Maracaju.

A transferência dos recursos do Fundo Especial de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde dos municípios foi autorizada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7.11). Os recursos são provenientes das emendas parlamentares.

Cada unidade móvel de castração custa o valor de R$ 100 mil e tem como finalidade evitar o aumento da população canina e felina, reduzindo assim a proliferação de zoonoses, transmitidas por cães e gatos, que possam causar qualquer doença a espécie humana, como leishmaniose, toxoplasmose, raiva, entre outras.

Os municípios beneficiários deverão executar os recursos transferidos em conformidade com os projetos aprovados no prazo de até doze meses, a partir da data do recebimento dos recursos.