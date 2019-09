Secretaria de Saúde dá orientações para prevenção contra o sarampo

O Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados - Foto: Divulgação

Com o aumento de casos de sarampo no País, a secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul orienta a população sobre a importância da vacinação para a prevenção da doença. Desde agosto, o Estado recebeu 172 mil doses da vacina.

O Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados. O Estado de Mato Grosso do Sul possui dois casos confirmados laboratorialmente de sarampo, um homem de 52 anos residente em Três Lagoas e uma criança de dez meses em Campo Grande. Os dois pacientes adquiriram a doença no Estado de São Paulo.

Não há circulação do vírus do sarampo em Mato Grosso do Sul. Para tanto, a vigilância epidemiológica adotou medidas necessárias frente a situação: ações de investigação, bloqueio vacinal e isolamento em relação aos casos suspeitos, desde a notificação inicial. Tais ações aconteceram imediatamente e até 72 horas a partir da notificação.

O único meio realmente garantido de se evitar o sarampo é através da vacina. O esquema vacinal é de uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda dose da vacina tetra viral aos 15 meses. Em casos de pessoas que perderam a vacina, os postos de saúde administram duas doses da vacina tríplice em pessoas entre 5 e 29 anos. Entre 30 e 49 anos, o esquema é de apenas uma dose. O vírus presente na vacina não é transmissível.

O sarampo é transmitido de forma direta, ao entrar em contato com secreções que sejam expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar de alguém que esteja infectado. Por isso, é importante evitar grandes aglomerações ou mesmo o contato com pessoas infectadas.

A incidência de sarampo também é influenciada por fatores nutricionais. Ou seja, ter uma boa alimentação e tomar água é um meio de se evitar grandes complicações. Manter a casa limpa e arejada é outra forma de evitar que o vírus fique parado no ambiente, especialmente em casas pequenas com pessoas infectadas.

Campanha Nacional de Vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde realiza a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em duas etapas, de 7 a 25 de outubro será aplicada a dose a todas as crianças não vacinadas, de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Nesta fase, o “Dia D” (de mobilização nacional) será 19/10. De 18/11 a 30/11 será disponibilizada a vacina para adultos jovens não vacinados, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Para eles, o “Dia D” está marcado para 30/11.

Para esta campanha, a Secretaria de Estado de Saúde faz diversas recomendações, entre elas a de que devido à situação emergencial do sarampo, as crianças na faixa etária de seis meses até 11 meses e 29 dias devem receber uma dose da vacina tríplice viral (dose zero) e essa dose não será validada para a rotina. Nesta situação, deve-se agendar a dose “um” a partir de 12 meses de idade, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. As crianças na faixa etária de 12 meses a menores de cinco anos de idade, devem ter duas doses da vacina para serem consideradas com esquema vacinal completo.

Outro alerta é que as vacinas de tríplice viral e dupla viral deverão ser administradas de forma seletiva, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, sendo duas doses de 12 meses a 29 anos de idade, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses.