Cinco novos leitos de UTI no Hospital Regional são ativados

Com os novos leitos, o HRMS passa a ter 34 leitos de UTI adulto - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde ativou nesta sexta-feira (1.11) cinco leitos de Unidade de Tratamento Intenso (UTI) no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O HRMS possui o maior Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Estado, atendendo pacientes de todos os municípios que necessitam de suporte à vida.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que os novos leitos são fruto de um grande empenho da SES para melhorar o atendimento à população. “Estamos há seis meses trabalhando para ativar os novos leitos de UTI. Fizemos remanejamento de profissionais para que pudessem atender nos novos leitos, possibilitado através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande”, disse Geraldo Resende.

Os leitos ativados estão distribuídos em três ilhas de UTI e na manhã desta sexta-feira, quatro já estavam ocupados por pacientes. Com os novos leitos, o HRMS passa a ter 34 leitos de UTI adulto, juntamente com 10 leitos de UTI coronariana, 8 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI Neonatal, 20 leitos de cuidados intermediários neonatal e 5 leitos de Unidades de cuidados intermediários neonatal canguru.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul possui 2.171 funcionários e conta com 429 leitos. Em 2019 foram realizados 724 mil procedimentos médicos, 58 mil atendimentos ambulatoriais, 7 mil cirurgias, 23 mil atendimentos na unidade de Pronto Atendimento (PAM) e 12 mil internações.

Também foram realizados 6 mil exames radiodiagnósticos, 55 mil exames de imagem e 567 mil exames laboratoriais.