Secretaria de Estado de Saúde dá dicas de alimentação durante o Carnaval

Campo Grande (MS) – Para que a população possa pular todos os dias de folia com tranquilidade, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá dicas de alimentação para o período de Carnaval. Refeições leves, frutas, ingestão de água e evitar alimentos processados ou frituras são alguns cuidados recomendados.

O nutricionista Anderson Holsbach, da Gerência Estadual de Alimentação e Nutrição, explica que é necessário realizar refeições leves, baseadas em alimentos in natura, que são os obtidos diretamente da natureza, ou seja, o mais leve e natural possível.

É importante ingerir frutas, verduras e legumes, pois são ricas em vitaminas e minerais, para repor o que é perdido pelo corpo neste período de folia, além de aumentarem a disposição e ajudar no bom funcionamento do organismo, sem contar o fato de também serem leves, ricas em fibras e refrescantes.

As frutas podem ser uma boa opção para repor as energias durante as festividades, leve uma maçã, poncã ou outra fruta prática já lavada na bolsa ou mochila.

As castanhas também são boas opções para repor a energia neste intervalo, pois possuem essas propriedades similares.

Também é preciso contemplar todos os grupos alimentares, desde o arroz, pães, batatas, cerais, por exemplo, preferencialmente integrais, pois pelo fato de possuírem fibras, que liberam glicose de forma mais lenta no organismo, promovendo energia por mais tempo.

As fontes de proteína são importantes também, mas é indicado a preferência por carnes magras, ovos, mas é necessário cuidar da forma de preparação, para facilitar a digestão, evitando frituras. Antes de curtir o Carnaval é importante sempre fazer refeições leves,

Beber água é extremamente importante, pois a bebida alcoólica, o calor e o agito favorecem a desidratação. Então, durante a folia sempre tenha em mãos uma garrafinha de água, tereré ou sucos naturais de fruta, se possível.

Evite os alimentos processados e ultraprocessados, pois são alimentos alterados pela indústria e que carregam consigo uma carga muito grande de açúcares, gorduras e aditivos, que fazem mal para saúde e dificultam a digestão, podendo causar indisposição, fadiga e dificultar a recuperação.

Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro