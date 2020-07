Saúde em Foco fala sobre balão intragástrico

Entrevista é com o Médico Cirurgião Geral e Endoscopista, Dr. Thiago Alonso Domingos - (Foto: TV ALEMS)

O programa Saúde em Foco começa a exibir a entrevista com o Médico Cirurgião Geral e Endoscopista, Dr. Thiago Alonso Domingos. Ele vai explicar como funciona o balão intragástrico, que auxilia no emagrecimento de adultos com o sobrepeso e obesidade, com índice de massa corporal (IMC), maior que 27 kg/m2.

A colocação do balão é um procedimento considerado não invasivo. Isso porque permite ao paciente a perda de peso sem a necessidade de um procedimento cirúrgico. Dessa maneira, a recuperação é bem mais rápida do que métodos que envolvem cortes, pontos e incisões.

Atualmente os melhores resultados em pacientes com obesidade grau 1 ou que necessitam de perda de peso para cirurgias estéticas e que já tentaram tratamentos clínicos anteriores sem sucesso.

A obesidade é uma doença crônica e grave, o seu tratamento deve ser feito por uma equipe de profissionais da saúde e o paciente deve receber atenção especial, afirma o médico Thiago Alonso Domingues.

A situação da obesidade já é considerada uma epidemia no Brasil. Segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigetel), divulgada em 2018, 18,9% dos brasileiros, sofrem com a obesidade. Os dados são ainda mais assustadores em relação à população que está acima do peso, 54% não está dentro da faixa considerada ideal.

Confira a entrevista sobre esse procedimento, para que você possa desvendar alguns mitos acerca do dispositivo. O Programa Saúde em Foco é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net e também pelo canal da ALMS no Youtube.