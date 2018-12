Saúde e NIH abrem chamada para financiar pesquisas

Da redação com Assessoria

O Ministério da Saúde e o National Institutes of Health (NIH), dos Estados Unidos, abrem chamada para receber inscrições de pesquisadores brasileiros interessados em receber apoio para o financiamento de estudos em pesquisas biomédicas (modelos animais, secreções, tecidos, células e genes humanos) e clínicas (investigação em seres humanos). Ao todo, serão destinados R$ 22 milhões para até 10 projetos. Para participar da iniciativa, os cientistas brasileiros devem estabelecer parcerias com pesquisadores vinculados às instituições norte-americanas elegíveis mencionadas no edital. Cada proposta receberá US$ 175 mil anuais por um período de até quatro anos – prazo para conclusão das pesquisas.

As inscrições serão realizadas pelo sistema do NIH e estarão abertas a partir do dia 8 de fevereiro de 2019 e seguirão até o dia 8 de março. Os pesquisadores podem se inscrever e enviar carta de intenção, ou seja, um resumo da proposta de pesquisa e justificativa de participação para auxiliar na seleção aqui. A carta de intenções é facultativa.

Os pesquisadores interessados vão poder desenvolver pesquisas nos seguintes temas: HIV/Aids e comorbidades; arboviroses e patógenos emergentes e reemergentes; tuberculose; malária; biologia e controle de vetores; detecção e vigilância de doenças infecciosas; alergia, imunologia e transplantes; saúde infantil e desenvolvimento humano; doenças neurológicas e AVC; e ciências ambientais da saúde.

“A proposta é incentivar a intercambialidade entre pesquisadores dos dois países e, assim, aprofundar pesquisas sobre os temas propostos com foco em gerar soluções que sejam incorporadas ao SUS”, frisou Marco Fireman, Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.

AVALIAÇÃO DAS PESQUISAS

Todos os projetos inscritos serão avaliados pelo National Institutes of Health a partir de critérios como expertise dos pesquisadores, potencial de impacto dos projetos no campo da saúde de forma geral, a abordagem e o potencial de inovação. O instituto não estabelece critérios de titulação acadêmica para a submissão das propostas.

O NIH é um órgão de desenvolvimento de pesquisas médicas do governo do Estados Unidos e integra o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do país.

A colaboração entre o Ministério da Saúde e o NIH teve início em 2013, com o financiamento da Coorte Brasileira de Tuberculose (RePORT-Brasil). Em 2014, uma chamada de pesquisa em parceria com o NIH selecionou 19 projetos brasileiros sobre doenças infecciosas e imunologia para receber financiamento de R$ 5,5 milhões. Os resultados dos estudos financiados foram apresentados ao Ministério da Saúde em novembro desse ano, durante evento de renovação da parceria com o NIH.