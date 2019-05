Saúde desenvolve ações de combate à dengue nesta sexta, no Parque dos Poderes

Parceria entre as secretarias de Saúde estadual e municipal vai envolver 120 agentes atuando durante todo o dia 10; Estado disponibilizará os insumos necessários para a aplicação do “fumacê”

Campo Grande (MS) – Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Saúde de Campo Grande (SESAU) será desenvolvida durante todo o dia desta sexta-feira (10.05) uma ação que vai abranger a área do Parque dos Poderes, na capital. O trabalho consistirá na aplicação de fumacê na parte externa dos prédios e coleta de materiais que eventualmente estejam acumulando água, no interior dos quarteirões que compõem a reserva ambiental.

Segundo o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende “a medida é necessária para combater eventuais focos do mosquito Aedes aegypti na extensa área do Parque dos Poderes e para mostrar à população que o exemplo tem que vir de casa”. Para tanto, a administração estadual recomenda que na sexta-feira os servidores deixem janelas e portas dos prédios abertas, a fim de que o inseticida possa eliminar mosquitos que porventura estejam nas salas.

Pela parceria firmada entre as secretarias de Saúde estadual e municipal, o Município vai colocar 120 agentes de combate a endemias atuando no Parque dos Poderes, enquanto o Estado disponibilizará todos os insumos necessários para a aplicação do chamado “fumacê”, como inseticida, luvas, sacos plásticos e materiais educativos.

“O objetivo é matar os mosquitos adultos e eliminar criadouros que eventualmente existam no interior do Parque”, explica o coordenador estadual de Controle de Vetores e Zoonoses, Mauro Lúcio Rosário. “A iniciativa envolve todo o Parque dos Poderes, comprovando que o Governo do Estado e o Município estão fazendo a parte que lhes cabe nessa guerra contra o mosquito”.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES)