Saúde confirma primeira morte por dengue neste ano em MS

A Secretaria do Estado de Saúde confirmou a primeira morte por dengue em Mato Grosso do Sul, em 2017. O caso foi registrado em Camapuã, município na região nordeste do estado, segundo divulgou o boletim epidemiológico.

A cidade tem a maior incidência da doença entre os 79 municípios sul-mato-grossenses. Além de Camapuã, estão na lista vermelha São Gabriel do Oeste, Amambaí e Água Clara. Outras 26 cidades estão com média incidência – quando há de 100 a 300 casos para cada 100 mil habitantes.

Segundo o boletim epidemiológico, foram notificados 2.469 casos no estado este ano. Há confirmações em 20 municípios como Campo Grande, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

