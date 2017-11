Saúde apresenta plano de contingência ao Aedes aegypti e lança app para registro de dados

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) lançou nesta quinta-feira (23.11) o Plano Estadual de Contingência ao Aedes aegypti, mosquito causador de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika. A apresentação para o plano, que oficializa as ações e estratégias de combate ao mosquito, contou também com a posse do Comitê Estadual de Combate ao Aedes aegypti, que conta com participação dos órgãos públicos e instituições privadas parceiras na ampliação das ações no enfrentamento à dengue e outras doenças.

Além das assinaturas, o Governo entregou duas mil bolsas de equipamentos de endemias, cinco mil uniformes, 79 computadores e dois mil smartphones para os municípios e agentes de endemias. Durante a solenidade, o governador Reinaldo Azambuja destacou os trabalhos a cada ano para fortalecer as ações de combate ao Aedes aegypti e ressaltou a constante parceria com instituições para aumentar a ação contra o mosquito.

“Estamos reforçando a cada ano os trabalhos voltados para o combate ao Aedes Aegypti, a entrega dos equipamentos juntamente com os novos smartphones vão nos ajudar a agilizar estas ações. Mas o mais importante está ainda na conscientização coletiva e o papel da sociedade nessas ações. É importante que todos façamos o nosso papel evitando criadouros do mosquito, evitando assim os riscos de epidemia”, disse o governador.

Uma das novidades está no novo sistema de registro de informações epidemiológicas, o E-Visita, aplicativo desenvolvido pela SES que estará instalado nos dois mil smartphones que serão entregues aos agentes de endemias. Com o aplicativo, o registro de informações das visitas aos imóveis fica mais dinâmico, sendo enviado online para a Sala Estadual de Situação, onde são desenvolvidas as estratégias de combate ao mosquito.

“Contamos hoje com importantes parceiros, diversas instituições que estão conosco nas ações para combater o mosquito que compõem o nosso Comitê. Além disso, a entrega de equipamentos e o desenvolvimento do sistema E-Visita é mais uma ferramenta para nos antecipar e montarmos estratégias para reduzir os focos do Aedes aegypti nas ações deste ano e em 2018”, disse o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Fotos: Chico Ribeiro