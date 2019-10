Sarampo: Campanha nacional de vacinação tem início dia 7

De acordo com balanço divulgado neste dia 25 de setembro, foram 4.507 casos da doença confirmados em 19 estados nos últimos 90 dias - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o surto de sarampo nos últimos anos, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em Mato Grosso do Sul chega no próximo dia 7, com o objetivo de interromper a circulação viral e controlar o sarampo no país.

A campanha, que será dividida em duas etapas, utilizará a vacina tríplice viral. Segundo a gerente técnica de imunização da Secretaria de Estado de Saúde, Katia Mongenot, a vacinação se dará de forma seletiva.

A secretaria alerta que devido à situação emergencial do sarampo, as crianças na faixa etária de seis meses até 11 meses e 29 dias devem receber uma dose da vacina tríplice viral (dose zero) e essa dose não será validada para a rotina.

Outro alerta é que as vacinas tríplice viral e dupla viral deverão ser administradas de forma seletiva, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, sendo duas doses de 12 meses a 29 anos de idade, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses.

De acordo com balanço divulgado neste dia 25 de setembro, foram 4.507 casos da doença confirmados em 19 estados nos últimos 90 dias.