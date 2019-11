Santa Casa inaugura nesta sexta-feira novo prédio de Oncologia

O serviço foi recebido com 484 pacientes em tratamento, e hoje conta com 976 pessoas atendidas na especialidade - Foto: Divulgação

Sempre pensando no desenvolvimento e bom atendimento a população, a Diretoria da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, inaugura neste sexta-feira (8) o novo prédio de Oncologia da Santa Casa.

A Santa Casa de Campo Grande aumentou o atendimento em quase 500 pacientes por mês nos tratamentos ambulatoriais, medicamentosos e radiológicos. O serviço foi recebido com 484 pacientes em tratamento, e hoje conta com 976 pessoas atendidas na especialidade. Com exceção da radioterapia de cerca de 110 pacientes, que é feita por empresa terceirizada e paga pela instituição, o restante dos procedimentos são realizados dentro do setor de oncologia da Santa Casa.

Serviço:

Inauguração do novo prédio de Oncologia da Santa Casa

Local: Rua Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro

Data: 08/11 - Sexta-feira

Horário: 8h30