Santa Casa denomina prédio em homenagem a benfeitor da instituição

A Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa realiza nesta sexta-feira (27) um ato solene de denominação do prédio principal do complexo hospitalar em homenagem ao Dr. Arthur D’Ávila Filho, grande benfeitor da instituição. Arthur D’Ávila foi o maior responsável pela construção do prédio com capacidade para até 700 leitos, algo fantástico para o final da década 70. Sua luta pelo novo prédio enfrentou grande resistência à época, todavia prevaleceu sua posição visionária que se mostra acertada ainda hoje, 40 anos depois.

Além desta realização, Dr. Ávila, como ficou conhecido, presidiu a ABCG por quase 20 anos em mandatos que se distribuem no tempo entre os anos de 1974 e 2005. A cerimônia ocorre às 10h desta sexta-feira (27) na recepção principal do prédio da Santa Casa, onde será descerrado o letreiro com a denominação do prédio. Presentes na ocasião diretores e conselheiros da ABCG, autoridades e comunidade.

Veja Também

Comentários