Santa Casa atendeu mais de 7 mil vítimas de acidentes de trânsito em 2016

O Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande recebe diariamente vítimas de todos os tipos de acidentes que dão entrada no hospital com estado de saúde considerado grave ou de média complexidade. A maioria dos casos são acidentados no trânsito. No ano de 2016, foram atendidos 7.240 vítimas de acidentes de trânsito, o que totaliza uma média mensal de 603 atendimentos ao mês.

Do dia primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 2015, foram realizados 6.349 atendimentos a vítimas de trânsito em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, o que leva uma média mensal de 529 atendimentos no mês. Quando comparados os dois anos, nota-se um aumento de 14,03%.

Só no mês de dezembro de 2016, 631 pessoas foram atendidas no setor de ortopedia e traumatologia, sendo que o maior número de acidentes de trânsito estão relacionados diretamente a motociclistas.

Em 2016, deram entrada no Pronto Socorro da Santa Casa, 4.715 motociclistas um aumento de aproximadamente 11% quando comprado com o mesmo período de 2015 onde foram atendidos 4.249 acidentados de moto.

