Sanesul faz diversas ações sobre o Outubro Rosa

Sanesul faz especial para o Outubro Rosa - Divulgação

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul aderiu à Campanha Outubro Rosa, movimento esse que tem a finalidade de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A exemplo do que ocorreu em outros anos, durante o mês de outubro foram feitas palestras e ações em apoio à campanha. Este ano a Sanesul fez parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e com a Rede Feminina de Combate ao Câncer.



Um dos eventos foi uma palestra que ocorreu no Complexo Maria Cecília, em Campo Grande. A palestrante, uma enfermeira do Hospital do Câncer, abordou temas como prevenção, fatores de risco, sintomas e tratamento, além de enfatizar a importância da mulher conhecer o seu próprio corpo e realizar o autoexame das mamas, pelo menos uma vez ao mês, para identificar possíveis alterações (de textura, cor, secreção, por exemplo).

Além disso, foram entregues kits de manicure como forma de presentear as mulheres que trabalham na Empresa de Saneamento e apoiar a campanha do Outubro Rosa.

No site oficial da Sanesul e em sua Intranet, a parte superior recebeu a tonalidade rosa e a mesma cor foi utilizada na logomarca da empresa em alusão à campanha.

Também houve ações sobre o Outubro Rosa nas regionais.

Brindes foram distribuídos para funcionárias

Corumbá

Corumbá também marcou presença nas ações de conscientização, realizando palestra, coffee break e entrega dos brindes.

Coxim

Já em Coxim, a gerência regional participou de um evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, no Distrito de São Romão.

As funcionárias da empresa estão trabalhando com camisetas rosas e desde a semana passada as clientes recebem bombons e balas com um cartão sobre a campanha.

Dourados

A gerência fez uma parceria com uma empresa de cosméticos e realizou um dia com dicas de maquiagem, abordando autoestima e dicas sobre a importância da saúde da mulher.

Naviraí

Os funcionários assistiram a vídeos informativos e participaram de um chá da tarde com a entrega de brindes para as mulheres.

As Regionais de Jardim e Ponta Porã farão ações específicas sobre os cuidados preventivos para se evitar o câncer de mama nos próximos dias.