Sala de Situação monitora atendimento nas unidades 24 horas e possibilita intervenção em curto espaço de tempo

Secretário durante visita a UPA do Leblon. (Foto: Sesau).

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande mantêm desde o início do ano uma Sala de Situação de Monitoramento para avaliar as unidades de pronto atendimento (UPA/CRS) da Capital. O acompanhamento acontece todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana.

“O objetivo desta Sala de Monitoramento é verificar como está o funcionamentos nas unidades de atendimento que ficam abertas 24h por dia. É avaliar a frequência dos profissionais escalados e a quantidade de pacientes para atendimento clínico e pediátrico”, explica o secretário de Saúde, Marcelo Vilela.

Após a implantação das Unidades de Acolhimento na Santa Casa e no Hospital Universitário que regula os atendimentos não programados considerados de menor gravidade e que, eventualmente chegam a estes locais, o monitoramento nas UPAs e CRSs foi intensificado com o objetivo de garantir que todos os pacientes sejam atendidos. “Nossa preocupação é que os atendimentos sejam executados com qualidade”, diz Marcelo.

O monitoramento inclui o balanço de atendimentos realizados, a quantidade de profissionais envolvidos e episódios que por algum motivo possam comprometer a qualidade do serviço prestado aos pacientes.

“Durante os sete dias da semana acompanhamos todas as ocorrências e se necessário nos deslocamos até a unidade para verificar in loco o que está dificultando o acesso do paciente ao serviço. Contamos com o apoio técnico desenvolvido pelos profissionais escalados em cada unidade”, explica o coordenador de Urgência e Emergência, Yama Higa.

Uma equipe do setor monitora em tempo real o atendimentos nas UPAs e CRSs, incluindo quantidade de pacientes classificados e tempo de espera. “Em casos que seja constado demora excessiva, abandono de plantões por parte dos profissionais escalados, bem como as ausências injustificadas e outras situações adversas, solicitamos informações para explicar o ocorrido”, explica Yama.

“Continuaremos monitorando para detectar o que precisa ser melhorado, elogiar o que tem que ser elogiado e cobrar o que precisa ser cobrado. Sabemos das dificuldades enfrentadas em todos os setores e estamos trabalhando para melhorar o serviço de saúde. Isso que estamos fazendo é inovador na saúde de Campo Grande”, garante Marcelo.

VISTORIAS

Além de acompanhar o fluxo de atendimento pela Sala de Situação, o secretário, acompanhado do coordenador de urgência, Yama Higa, visitou algumas unidades de saúde 24 horas na manhã deste domingo (22) para verificar In loco o atendimento e também a unidade de acolhimento da Santa Casa.

“Na Sala de Situação nós temos acesso a gráficos e estatísticas sobre o atendimento, mas é preciso chegar de perto e ouvir servidores e principalmente a população. As nossas visitas, bem como o monitoramento feito através da sala, se tornarão cada vez mais frequentes. O nosso objetivo é garantir que a população seja bem assistida”, ponderou.