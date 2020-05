Saindo do papel: inscrições para processo seletivo de UPA-Vet vão até amanhã

O primeiro cargo exige candidatos com nível médio completo e experiência e na área - Foto: Divulgação

Parece que finalmente a UPA-Vet, proposta de campanha do prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai sair do papel. A unidade que vai ser um pronto-socorro para atendimento de animais de estimação da Capital abriu as inscrições para contratar 69 profissionais que vão trabalhar no local com salário de até R$ 4 mil.

“Nós já demos ordem de serviço para o secretário de infraestrutura, Rudi Fioresi e a subsecretaria do bem-estar animal, Ana Cristina Camargo que já estão no local. Eles estão fazendo levantamento para reforma decoração e adaptação para o primeiro UPA-Vet da nossa cidade. Para isso, a prefeitura está com as inscrições abertas para a contratação de profissionais”, explicou.

Marquinhos detalhou que serão contratados auxiliares de inspeção e médicos veterinários. O primeiro cargo exige candidatos com nível médio completo e experiência na área. Para o cargo de médico veterinário é preciso ter curso superior e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

As inscrições são até amanhã (22).