Saiba quais doenças da saúde feminina podem ser prevenidas com vitamina D

A deficiência de vitamina D afeta o metabolismo ósseo e pode contribuir para estados de subfertilidade, Síndrome dos Ovários Policísticos e endometriose - Foto: Ilustração

A vitamina D é um pró-hormônio relevante em importantes fases da saúde da mulher. Essencial para um crescimento saudável na infância, dado que previne o raquitismo; na adolescência o seu equilíbrio no organismo contribui para a prevenção da Síndrome dos Ovários Policísticos, endometriose e infertilidade. Já na gestação, a vitamina é responsável por prevenir a diabetes gestacional, baixo peso fetal e complicações de parto. E no fim da vida fértil da mulher, a menopausa, a vitamina tem papel fundamental na manutenção dos níveis normais de cálcio e fósforo no sangue. Com a ajuda ginecologista e obstetra, Lilian de Paiva Rodrigues Hsu (CRM 59082-SP), entenda melhor cada uma desses períodos e a implicação da falta de vitamina D:

Previna o Raquitismo nos pequenos

As crianças devem receber suplementação de vitamina D, como principal medida para prevenção de raquitismo. O Ministério da Saúde recomenda para recém-nascidos a suplementação medicamentosa de 400 UI de vitamina D/dia, a partir da primeira semana de vida até os 12 meses. Essa suplementação é imprescindível e fundamental até o final do primeiro ano de vida. A partir do 13o mês, a suplementação com vitamina D é recomendada como imunomodulador e também para aquelas crianças que são pouco expostas ao sol.

Evite a Síndrome dos Ovários Policísticos, endometriose e infertilidade na adolescência e fase adulta

A deficiência de vitamina D afeta o metabolismo ósseo e pode contribuir para estados de subfertilidade, Síndrome dos Ovários Policísticos e endometriose. Além disso, níveis adequados da vitamina melhoram os resultados da fertilização in vitro.

Na gravidez, fuja da diabetes gestacional, baixo peso fetal e complicações de parto

Uma metanálise publicada na revista médica British Medical Journal demonstrou que há maior risco para pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso fetal, vaginose bacteriana quando os níveis de vitamina D, na gestante, estão abaixo do normal. Em outra meta-análise, a suplementação com vitamina D mostrou efeito positivo sobre a redução do baixo peso ao nascer. Em uma meta-análise recente, Aghajafari e cols. analisaram 31 estudos perfazendo 18.869 indivíduos e concluíram que os níveis séricos de 25(OH)D relacionaram-se com diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, recém-nascido com baixo peso e vaginose bacteriana (118). (119) (A).

Saiba por que é tão importante manter cálcio e fósforo no sangue

A vitamina D tem papel fundamental na manutenção dos níveis normais de cálcio e fósforo no sangue. Essas alterações podem ser bastante significativas para a mulher. A baixa quantidade deste mineral nos ossos causa sua fragilidade, a osteoporose. A reposição de vitamina D em idosos promove a melhora do tônus muscular, reduz a incidência de queda e de fraturas.

“O Brasil, embora ensolarado, apresenta alta incidência de hipovitaminose D. Estima-se que aproximadamente 80% da população do meio urbano esteja com os níveis abaixo do esperado, suscetíveis a doenças. Hoje, no mercado, existem outras formas de equilibrar os níveis inadequados de vitamina D no organismo que não apenas pelo sol. Para saber se você precisa de algum tipo de suplementação, procure seu médico”, explica o especialista. Existem outras formas de adequar os níveis de vitamina D no organismo que não apenas pelo sol. Para saber se você precisa de algum tipo de suplementação, procure seu médico”, explica o especialista.