Saiba como melhorar a saúde no ambiente corporativo

Muitas vezes não reparamos, mas o ambiente corporativo pode influenciar diretamente na saúde do trabalhador. Oferecer bem estar e qualidade de vida num ambiente corporativo deve ser uma característica essencial para quem busca por mais produtividade, criatividade e satisfação profissional. Arquiteta especialista em ambiente de trabalho, Priscilla Bencke, afirma que poucas pessoas e até mesmo organizações sabem que grande parte do estresse e ansiedade nos colaboradores pode ser causada pelo ambiente físico onde o profissional desempenha suas atividades.

O local de trabalho tem o poder de afetar as emoções e se o lugar for mal projetado, ainda pode prejudicar a saúde física e mental. “Nós somos seres sensoriais. Temos receptores em nosso corpo que interpretam as informações do meio externo e enviam para o cérebro. Consequentemente, isso vai gerar uma emoção, estimulando um determinado comportamento. É importante ter a ajuda de um profissional especializado no assunto para ajudar a melhorar o ambiente da melhor forma possível”, explica Priscilla.

Cinco dicas básicas que ajudam a melhorar o bem estar no ambiente corporativo:

1 - Tenha uma estação de trabalho adequada: “é importante que as cadeiras e as mesas sejam adequadas, porém, devemos estar atentos aos equipamentos, como computadores e notebooks. Não adianta nada eu ter uma mesa e uma cadeira adequada e ter um monitor que faz com que eu fique com a cabeça abaixada o dia inteiro”, orienta a arquiteta. Por isso, é necessário o uso de suportes para monitor, o mesmo vale para notebooks. O dimensionamento das mesas também é importante, todos os equipamentos devem ser bem posicionados para que a falta de espaço não crie o estresse;

2 - Preste muita atenção na iluminação: Se o problema for o excesso, procure por cortinas ou lâmpadas mais fracas. Se estiver faltando, uma boa dica são as luminárias de mesa;

3 - Organize sua mesa: mesas bagunçadas ou com muito conteúdo tendem a gerar estresse e desvio de atenção. “Procure ter bons lugares de armazenamento, de preferência com portas fechadas. O simples fato de não ver uma bagunça já dá mais clareza para trabalhar com bem estar”, aconselha Priscilla;

4 - Invista nos elementos da natureza: Existe uma pesquisa que mostra que vegetação e elementos naturais aumentam o bem estar e a criatividade em 15%, e a produtividade em 6%. “O nosso cérebro também faz essa referência com uma vegetação artificial, um quadro com imagem de paisagem, revestimento de madeira, pedra, tudo o que simule a questão da natureza. Esse é um investimento acessível e que traz muitos benefícios”, recomenda a especialista;

5 - Crie hábitos de uma boa postura: A grande maioria das pessoas trabalha quase o dia inteiro em frente ao computador. Portanto, comece a prestar atenção na sua postura.

- Na cadeira: é importante que tenha uma regulagem de assento e braço, além de o encosto apoiar a lombar. “Costumo dizer que a cadeira é nossa melhor amiga, ela deve estar sempre encostada na gente. É necessário sentar bem para trás na cadeira, sentir nossa lombar apoiada. Os braços precisam estar apoiados em um ângulo de mais ou menos de 90 graus, da mesma forma que as pernas fiquem apoiadas no chão no mesmo ângulo”, ensina a arquiteta;

- O ideal é que o braço da cadeira esteja na mesma altura da nossa mesa. A pessoa mais baixa que não consegue apoiar os pés no chão precisa de um apoio de pés;

- Tenha uma distância da tela para que não prejudique seus os olhos. Quanto maior a tela, maior a distancia;

- O monitor precisa estar em uma altura que o pescoço não fique torto. É necessário que os olhos estejam alinhados em uma linha horizontal na parte de cima do monitor. Para os notebooks, o ideal é que tenham suportes, além de mouse e teclado externo.

Mais sobre Priscilla Bencke

Especialista em projetos para Ambientes de Trabalho, consultora internacional de Qualidade em Escritórios, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRGS e pós-graduada em Arquitetura de Interiores pela UniRitter Laureate International Universities. É responsável pela Bencke Arquitetura e atua nas áreas de consultoria, projeto e execução, para empresas que buscam a produtividade através do bem estar e qualidade de vida aos colaboradores. Fundadora do conceito QUALIDADE CORPORATIVA: Smart Workplaces. É a organizadora da agenda de eventos em São Paulo e Porto Alegre sobre a arquitetura e neurociência

