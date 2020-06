Saiba como doar sangue em Campo Grande mesmo na pandemia

A doação de sangue salva milhares de vida e mesmo durante a pandemia do coronavírus é primordial continuar as doações. Segundo informações do Hemosul, o estoque dos sangues O- e O+ estão baixos, e campanhas como o “Junho Vermelho”, lançada pela Unimed, são importantes para fazer a diferença e aumentar o estoque de sangue. Ainda de acordo com a instituição, após a campanha da Unimed Campo Grande, e parcerias com outras entidades, o número de doações cresceu neste mês.

Vale ressaltar que os 35 primeiros colaboradores, médicos cooperados e clientes que fizerem a doação e apresentarem o comprovante, conforme orientações internas da Unimed CG, serão premiados. A meta da cooperativa médica é que pelos menos 100 voluntários façam a doação de sangue nesse período.

Nesse momento de pandemia é importante reforçar as medidas de prevenção a essa e a outras doenças no ato da doação, por isso, além das instruções do Hemosul, a Unimed CG disponibilizou um protocolo interno com todos os cuidados necessários que devem ser adotados pelos doadores voluntários.

Para evitar a aglomeração de pessoas no local de doação é preciso fazer um agendamento prévio, conforme orientação passada pelo setor responsável por cada público.

Para doar sangue, basta fazer o agendamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, pelos telefones (67) 3312-1516 e 3312-1529 ou pelo WhatsApp (67) 99298-6316.

Aos sábados, as doações são realizadas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

A ação teve início no dia 1º de junho, e segue até o dia 30 deste mês.

Requisitos necessários para ser um doador de sangue

- Comparecer ao Hemosul, munido de documento oficial com foto



- Estar em boas condições de saúde, não estar gripado ou com outras infecções



-Estar descansado e bem alimentado



- Ter entre 16 e 69 anos



- Menores entre 16 e 17 anos podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal



- Pesar no mínimo 55 quilos (exigência do Hemosul)



- Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Vale lembrar que o uso de alguns medicamentos e algumas doenças impede a doação de sangue. Por isso, antes de doar, verifique se você está apto a ser um doador.

Serviço

O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304 - Centro - Campo Grande/MS.