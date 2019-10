Saiba como agir em caso de desmaio com parada cardiorrespiratória

A Unimed Campo Grande, por meio do serviço SOS Unimed CG, lançou uma série de vídeos com dicas valiosas, que ensinam como agir nesses casos até que o socorro profissional chegue - Foto: Divulgação/Assessoria

Nem sempre sabemos como agir em casos de urgência ou emergência. Nessas horas, o desespero e a ansiedade impedem que as pessoas tomem decisões assertivas, mas, prestar os primeiros socorros em casos de desmaios, engasgos, paradas cardiorrespiratórias, convulsões e outras situações podem salvar vidas.

Pensando nisso, a Unimed Campo Grande, por meio do serviço SOS Unimed CG, lançou uma série de vídeos com dicas valiosas, que ensinam como agir nesses casos até que o socorro profissional chegue.

O primeiro vídeo da série mostrou como proceder no caso de engasgo em uma criança. Já no segundo, o coordenador médico do SOS, Rodrigo Silva de Quadros, traz dicas importantes para agir em uma situação de desmaio com parada cardiorrespiratória.

Rodrigo destaca que é preciso agir rápido em um caso como esse e reforça a importância de acionar o socorro profissional imediatamente.

Confira as dicas no vídeo:

Importante destacar que o serviço SOS Unimed CG pode ser contratado mesmo porque quem ainda não é beneficiário Unimed.

Para mais informações sobre o serviço, entrar em contato pelo telefone (67) 3389-6666.