Sábado tem exames e orientações gratuitas em shopping da Capital

Para lembrar o Dia Nacional de Controle do Colesterol, celebrado no dia 8 de agosto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso do Sul (SBC/MS), em parceria com acadêmicos da Uniderp e UFMS, realiza exames de colesterol gratuitos no sábado (12/08), das 9h às 15h.

Além da dosagem de colesterol, com limite de 200 atendimentos, a população também contará com os serviços como aferição da pressão arterial, medição de circunferência abdominal, orientações médicas e nutricionais e distribuição de material informativo.

O colesterol é um tipo de gordura encontrada em nosso organismo importante para o seu funcionamento normal. Quando está alto não apresenta sintomas e pode limitar o fluxo de sangue, aumentando o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. O índice do colesterol é detectado apenas por exame de sangue.

Pesquisa recente feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia revela que 41% da população não se preocupam com as taxas de colesterol e 11% nunca fizeram o exame. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, como alterações na dieta, prática de atividade física e adoção de medicamentos nos casos mais graves.

850 pessoas acima de 25 anos, participaram do levantamento, que foi feito em todo o Brasil. 67% delas não sabem sua taxa atual de colesterol e 65% desconhecem que o LDL é o colesterol ruim.

“O ideal é ter o Colesterol Total abaixo dos 200mg/dl, o LDL (colesterol ruim) abaixo dos 100 mg/dl e o HDL (colesterol bom) acima dos 40 mg/dl nos homens e acima de 50 mg/dL no caso das mulheres”, explica o presidente da SBC/MS, doutor Délcio Gonçalves da Silva Júnior.

Vale lembrar que o colesterol desempenha funções essenciais no organismo, como produção de hormônios e vitamina D, mas o excesso dele no sangue é prejudicial e aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, alerta o cardiologista. Por ano, as doenças cardiovasculares matam cerca de 350 mil brasileiros.

Ainda de acordo com a pesquisa, 89% dos entrevistados acreditam que todas as pessoas precisam realizar o exame de colesterol, mas quase a metade (47%) fez o exame pela última vez há mais de um ano ou nunca fez.



Serviço - Dia de Controle do Colesterol

Data: 12 de agosto – Sábado

Horário: 9h às 15h

Local: Pátio Central Shopping

Endereço: Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1380 – Centro

